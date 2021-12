Podcast : Le 3WHH sur l’état de la démocratie américaine en fin d’année, avec Richard Samuelson

Pour ce qui s’avère être le 300e podcast Power Line ainsi que le dernier épisode de 2021, nous avons décidé de revenir au mode complet à trois whiskies avec une audience en direct sur Zoom et une conversation prolongée avec l’historien Richard Samuelson sur la gauche déformée et mauvaise compréhension de la démocratie. J’ai bu mes bombes de tourbe d’Islay habituelles (tout en offrant de nouvelles critiques de whiskies «de luxe») et Lucretia a poli une bouteille de Glenfiddich, tandis que Richard, qui est en quarantaine avec un cas réel de la variante Omigod, avait un grog apaisant.

Entre le rappel de ce que les Fondateurs pensaient de la démocratie (et en particulier les contributions de John Adams, puisque Richard est un expert Adams), j’ai proposé mon lexique de ce que certains termes signifient pour les libéraux :

Populisme: Quand la mauvaise personne ou cause remporte une élection libre. (Pensez au Brexit et à Trump.) Racisme: Toute opposition à l’agenda de la gauche. La démocratie: Toute conception institutionnelle ou système de vote qui permet à la gauche d’obtenir ce qu’elle veut.

Cela explique les crises de colère de la gauche lorsqu’elle n’obtient pas ce qu’elle veut et ses demandes de changer les règles jusqu’à ce qu’elle le fasse.

Richard passe également en revue pour les auditeurs les défauts de la pièce de théâtre Hamilton, alors même qu’elle fait l’objet d’une nouvelle attaque de la gauche.

Écoutez ici, ou mettez votre chapeau de fête du nouvel an et boogie sur nos hôtes à Ricochet.

https://mp3.ricochet.com/2021/12/Ep-300-123021-9.12-PM.mp3