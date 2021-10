Podcast . : Les orbites partagées de Microsoft et d’Amazon, et l’avenir de l’industrie technologique dans l’espace

. Illustration

De nombreux leaders technologiques bien connus ont quitté Microsoft et Amazon au fil des ans. Alors, qu’est-ce que cela dit de l’évolution des entreprises dans lesquelles l’un des cadres supérieurs d’Amazon travaille désormais chez Microsoft ?

Le nouveau poste de l’ancien chef d’Amazon Web Services, Charlie Bell, chez Microsoft est notre premier sujet sur le podcast . de cette semaine, maintenant qu’il a été autorisé à prendre ses fonctions à la tête d’une nouvelle organisation d’ingénierie de cybersécurité Microsoft.

Notre commentateur invité est un Charlie différent avec de l’expérience dans les deux sociétés.

Charlie Kindel

Charlie Kindel a travaillé pendant de nombreuses années en tant que directeur général de Microsoft dans des domaines tels que ses serveurs et ses activités mobiles, avant de se lancer dans le monde des startups et de se retrouver chez Amazon, où il a dirigé les paiements mobiles et créé l’organisation Alexa Smart Home. Après avoir travaillé en tant que directeur des produits et de la technologie dans la société de domotique SnapOne, anciennement Control4, il est maintenant conseiller et consultant indépendant pour les startups spatiales et satellites.

La décision de Bell reflète l’évolution de la culture de Microsoft, déclare Kindel dans l’émission.

« S’il l’avait fait il y a 10 ans, ma réponse serait complètement différente, car il n’y a aucune chance qu’il soit heureux, il n’y a aucune chance qu’il se sente capable d’avoir un impact positif sur la culture de Microsoft par rapport à la façon dont Amazon est géré », dit-il. « Mais la réalité est que Microsoft a beaucoup changé au cours de cette période. »

Kindel partage son point de vue sur l’évolution de Microsoft et compare les cultures des entreprises à différents moments de leur histoire, avec ses propres exemples tirés de chacune.

À propos de l’exploration spatiale commerciale, il dit qu’il est impératif que les grandes entreprises technologiques travaillent maintenant sur leurs propres initiatives spatiales pour maintenir leur pertinence à l’avenir. Il aborde également le scepticisme quant à la valeur des entreprises spatiales à une époque où il y a tant de gros problèmes à résoudre à la maison.

« Les avantages que nous voyons déjà des investissements dans l’espace sont directement liés à l’aide à la Terre et à la résolution des problèmes de la planète », a-t-il déclaré.

