Podcast: Points de discussion du match nul 2-2 de l’Allemagne contre la Hongrie à l’Euro

L’Allemagne s’est officiellement qualifiée pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020. Leon Goretzka, du Bayern Munich, a marqué le but qui permettra aux Allemands d’affronter l’Angleterre à Wembley la semaine prochaine, et j’espère que Joachim Low a utilisé ce match contre la Hongrie comme une opportunité d’apprentissage pour ce qui fonctionne et ne fonctionne pas.

Points de discussion du jeu :

La performance abjecte de Leroy Sane devrait inquiéter les fans du Bayern Munich. Jamal Musiala est une star et devrait jouer plus de minutes. L’incohérence de Robin Gosens fait de lui une énigme. Mats Hummels a fait le travail de trois hommes. Changements potentiels à considérer pour Low avant le match contre l’Angleterre.

