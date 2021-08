Podcast: Points de discussion du tirage au sort du Bayern Munich à Gladbach

in

Ce fut un désastre lors de la première journée du Bayern Munich, car il n’a pas réussi à battre le Borussia Mönchengladbach à l’extérieur. D’accord, peut-être que “désastre” est un peu fort, mais la performance n’était pas si bonne. Le mandat de Julian Nagelsmann en tant qu’entraîneur a commencé sous de mauvais auspices, il n’a pas réussi à gagner un seul match jusqu’à présent. Est-ce un signe des choses à venir ?

Points de discussion du jeu :

À quel point Alphonso Davies est-il bon ? Josip Stanisic est prometteur. Gnabry et Sane laissent tomber l’équipe pour le moment. Thomas Muller était-il moins impliqué ? Nagelsmann doit s’adapter au Bayern, pas l’inverse. Les problèmes d’Upamecano avec les attaquants physiques.

