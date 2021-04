Podcast Stacktrace 129: « Les dépendances sont devenues sauvages »

John est enthousiasmé par les animations SwiftUI, Rambo met à jour l’application non officielle WWDC, Xiaomi ressuscite AirPower et Apple annonce la WWDC21. En outre, les dernières rumeurs sur l’Apple TV et ce qu’il faut garder à l’esprit lors de l’organisation d’un Hackathon.

Sponsorisé par Linode: Obtenez 100 $ de crédit gratuit pour développer, déployer et faire évoluer vos applications modernes plus rapidement et plus facilement.

Télécharger MP3

Hôtes:

Gui sur Twitter: @_inside John sur Twitter: @johnsundell

Liens

L’application WWDC non officielle pour macOS App Developer officiel d’Apple Animations SwiftUI API animée d’UIView Options d’animation UIKit de l’API UIView Présentation d’animation de Rambo de BA: Swiftable Swift par Sundell Découvrez: Combinez le communiqué de presse WWDC21 d’Apple Le tweet de Rambo sur l’illustration d’annonce WWDC d’Apple La version de Xiaomi d’AirPower Report sur le nouveau Télécommande Apple TV

S’abonner:

🟣 Podcasts Apple

🟠 Couvert

🟢 Spotify

Si vous avez des commentaires sur l’émission, n’hésitez pas à nous contacter sur Twitter ou à nous envoyer un e-mail.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple:

Vous lisez . – des experts qui font l’actualité d’Apple et de son écosystème environnant, jour après jour. Assurez-vous de consulter notre page d’accueil pour toutes les dernières nouvelles et suivez . sur Twitter, Facebook et LinkedIn pour rester au courant. Vous ne savez pas par où commencer? Découvrez nos histoires exclusives, nos critiques, nos tutoriels et abonnez-vous à notre chaîne YouTube