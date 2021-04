John et Rambo parlent de la récente interview de Kara Swisher avec Tim Cook, de la prochaine initiative App Tracking Transparency d’Apple et des nouveaux ajouts à Apple Arcade, et de l’UIKit classique vs moderne. En outre, dans les coulisses des blagues du poisson d’avril de cette année et d’un segment #askStacktrace quelque peu unique.

Télécharger MP3

Suite…

Le post Stacktrace Podcast 130: «Un comédien avec du code» est apparu en premier sur ..