Podcast Stacktrace 134: “La réflexion excessive est l’ennemi du transport maritime”

Après avoir vérifié les progrès de Rambo HQ 2.0 et une visite à John’s Static Site Generation Corner, John et Rambo discutent brièvement de l’essai en cours entre Apple et Epic Games, puis se plongent dans des sujets tels que la planification de projet et comment choisir quel côté serveur framework à utiliser pour un nouveau projet.

Sponsorisé par Kandji: Une plate-forme moderne basée sur le cloud pour gérer et sécuriser de manière centralisée vos appareils Mac, iPhone, iPad et Apple TV, permettant aux équipes informatiques d’économiser d’innombrables heures de travail manuel grâce à des fonctionnalités telles que des modèles de conformité en un clic et plus de 150 automatisations et applications prédéfinies et les flux de travail. Demande d’accès.

