Podcast Stacktrace 136: «Feuilles de périphérique en cascade»

Après avoir évité de justesse une plongée accidentelle dans le développement Web, John et Rambo discutent des défis de la maintenance open source, de la prochaine fonctionnalité de notifications de batterie d’AirBuddy, des dernières rumeurs liées à Mac et de la nouvelle mise à jour hi-fi d’Apple Music.

Commandité par Pillow: Pillow est une solution de suivi du sommeil tout-en-un pour vous aider à mieux dormir. Téléchargez-le dès aujourd’hui sur l’App Store.

Hôtes:

Gui sur Twitter: @_inside John sur Twitter: @johnsundell

La dernière mise à jour des progrès sur le CSS de Plot présente les nouvelles fonctionnalités hi-fi d’Apple Music «Personne n’a vraiment besoin de l’audio haute résolution Apple Music», par Jason Cross Un nouveau MacBook Pro pourrait arriver dès cet été Apple prépare apparemment un MacBook remanié Air avec le successeur de M1 Un Mac Pro à 40 cœurs avec Apple Silicon, ainsi qu’un Mac mini haut de gamme, seraient en cours de développement

