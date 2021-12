Podcast Stacktrace 168 : « Le spécial Nouvel An 2021/2022 »

Rejoignez John et Rambo dans cet épisode spécial du réveillon du Nouvel An de Stacktrace, au cours duquel ils célèbrent certains de leurs moments, produits, médias et apprentissages préférés de 2021.

Commandité par ALOGIC : Obtenez 10 % de réduction sur les nouveaux docks et hubs BLAZE d’ALOGIC avec le code ALOGIC10. Participez au cadeau MacBook Pro.

Gui sur Twitter : @_inside John sur Twitter : @johnsundell

Mettre à niveau Raycast WWDC par Sundell & Friends Duolingo Xbox Game Pass Article WWDC de Payoneer Rambo sur StoreKit 2 Article WWDC de John sur le nouveau système UIButton Composants de tracé The Expanse Foundation Truth be Told Ted Lasso Metroid Dread The Forgotten City

Couvert

