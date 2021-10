Podcast . : Tech Pay, tendances du cloud, Kraken et voitures autonomes, avec le PDG de Qumulo, Bill Richter

Le PDG de Qumulo, Bill Richter, est notre invité sur le podcast .. (Photo Qumulo / Andy Rogers)

Tout le monde surveille de près les implications du travail à distance à mesure que nous sortons de la pandémie, il n’est donc pas surprenant que l’une des histoires les plus lues sur . cette semaine – juste derrière la baignoire disparue du Titanic et Le changement de nom potentiel de Facebook – était une histoire sur les tendances dans les salaires de la technologie.

Deux grandes tendances se sont démarquées dans le rapport du site d’emplois Embauché:

Les salaires moyens des techniciens à Seattle ont augmenté de 4,6% par rapport à l’année dernière, à 158 000 $, juste derrière la Bay Area, qui a vu sa moyenne baisser légèrement à 165 000 $. À l’échelle nationale, le salaire technologique moyen aux États-Unis a chuté de 1,1% à 152 000 $. Avec le passage au travail à distance, « les employeurs élargissent leur bassin de candidats adressables, remplissent les postes plus rapidement et paient des salaires moyens inférieurs », a déclaré Hired.

Que se passe t-il ici? C’est notre premier sujet sur le podcast . de cette semaine.

Commentateur invité : Nous obtenons une perspective du monde réel sur l’embauche technologique, le travail à distance et les tendances salariales de Bill Richter, président et chef de la direction de Qumulo. La société de stockage et de gestion de fichiers dans le cloud a rejoint les rangs des licornes de Seattle avec une valorisation de 1,2 milliard de dollars dans son dernier tour de table. Richter était auparavant partenaire de capital-risque chez Madrona Venture Group et leader chez Isilon Systems et EMC.

« Nous sommes beaucoup plus ouverts aux endroits éloignés », a déclaré Richter. « L’endroit où ils se trouvent lorsqu’ils apparaissent sur leur écran de visioconférence ne fait pas vraiment de différence. Et cela ouvre beaucoup de nouveaux viviers de talents. »

Pour sa politique de travail à distance, l’équipe de direction de Qumulo a délégué des décisions à ses dirigeants fonctionnels, avec un plan pour apprendre et s’adapter au fur et à mesure, en adoptant une politique de type Amazon avant Amazon.

« Nous abordons donc définitivement les choses différemment », a-t-il ajouté. « Ce n’est pas un état temporaire pour nous ; ce sera l’avenir de la façon dont nous allons en tant qu’entreprise.

Qu’est-ce que cela signifie pour le salaire? L’enquête Hired montre que les nouveaux employés dans des endroits éloignés pourraient ne pas commander autant que ceux des centres technologiques. Mais contrairement à d’autres leaders technologiques, Richter, qui a une formation en comptabilité et en finance, ne voit pas beaucoup d’intérêt à tenter d’ajuster les salaires lorsque les employés existants déménagent.

« C’est un marché mondial pour les talents. Et en échange du talent et de l’impact que l’individu fournit à l’organisation, ils seront rémunérés », a déclaré Richter.

Il a expliqué: «Tous les micro-réglages de choses comme l’emplacement et ce genre de choses, cela pourrait fonctionner à court terme. À long terme, ce que nous verrons, c’est une compensation du marché pour une rémunération en échange de talent. »

Autres sujets cette semaine

Le boom des données cloud non structurées, qui alimente l’activité de Qumulo. Mon collègue John Cook fait de son mieux pour que Richter divulgue les données financières et les plans d’introduction en bourse de Qumulo. Richter partage quelques informations sur les secteurs qui enregistrent la plus forte augmentation de données et des réflexions sur la façon dont les entreprises voient Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud Platform dans cet environnement. Les débuts à domicile de la nouvelle franchise Seattle Kraken NHL samedi. Nos collègues Kurt Schlosser et Kevin Lisota ont visité la Climate Pledge Arena cette semaine. Vérifier leur histoire et leur vidéo. Nous nous souvenons de la rencontre de John avec la mascotte des Penguins de Pittsburgh, Iceburgh, lors du passage de . en 2018 à Steel City, et nous nous demandons s’il aura une altercation similaire avec la mascotte Kraken. Nous le saurons bientôt.

Écoutez ci-dessus et abonnez-vous à . dans n’importe quelle application de podcast.

Produit et édité par Curt Milton; Musique de Daniel LK Caldwell.