Podcast Works bavarois : Spectacle d’après-match — Bayern Munich 1-0 Arminia Bielefeld (Hinrunde)

Le Bayern Munich n’a jamais abandonné dans un match acharné en Bundesliga contre Arminia Bielefeld. Leroy Sané a montré une fois de plus qu’il est un talent particulier en marquant un but spectaculaire, pas tout à fait Arjen Robben-esque, mais un but de l’importance des buts de Robben.

Voici ce dont nous avons discuté sur le podcast :

Était-ce une bonne performance ou non ? Pourquoi la Bundesliga a-t-elle programmé Bayern-Bielefeld comme match du jour ? Un regard sur quelques performances individuelles des joueurs du Bayern Un regard sur la Bundesliga et ce qui s’est passé d’autre à part Bayern-Bielefeld L’absence de Joshua Kimmich Pourquoi j’aimerais voir le Bayern jouer avec un dos quatre plutôt qu’un hybride trois/quatre

