Podcast Works bavarois : Spectacle d’après-match — Bayern Munich 4-0 Wolfsburg (Hinrunde)

Un autre match, trois autres points pour le Bayern Munich alors que les Bavarois écrasaient Wolfsburg 4-0 dans une performance dominante qui aurait pu être plus sur la malchance des Wolves que sur l’impressionnante équipe à domicile.

Le premier but de Thomas Müller a semblé dégonfler Wolfsburg et les choses ne se sont pas améliorées pour l’équipe de Florian Kohfeldt. De toute évidence, les Wolves ont BEAUCOUP de travail à faire s’ils veulent sauver leur saison.

Voici ce que nous avons en attente :

Un résumé du match. La domination du Bayern Munich et le jeu édenté de Wolfsburg n’ont permis aucun concours. L’effet Nagelsmann. Müller poursuit son excellente saison. Heureusement, Robert Lewandowski a marqué ou il aurait pu exploser (c’est un thème récurrent).

