Podcast Works bavarois : Spectacle d’après-match —Gladbach 2-1 Bayern Munich (Rückrunde)

Le Bayern Munich est entré dans sa grande confrontation en Bundesliga avec le Borussia Mönchengladbach frappé, malade et avec même pas assez de profondeur pour vraiment remplir une carte d’alignement.

Cela dit, les Bavarois avaient encore assez de talent pour arracher trois points, mais… ce n’est pas arrivé.

Voici ce que nous avons en attente :

Une ventilation de la notation. La gamme était vraiment le pays des jouets inadaptés. Le Bayern Munich a bien commencé, mais a perdu son élan assez rapidement. Gladbach est vraiment l’équipe bogey du Bayern Munich. Cela ne fait aucun doute. Quelques réflexions sur la façon dont l’équipe a joué sans autant de joueurs clés. Comment secouer celui-ci et bouger longtemps. Il y a beaucoup de football à jouer dans la seconde moitié de la saison.

