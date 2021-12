Podcast . : Zig Serafin, PDG de Qualtrics, sur la nouvelle ère du travail, des acquisitions et de la croissance

Zig Serafin est PDG de Qualtrics, qui a loué ce qui est maintenant connu sous le nom de Qualtrics Tower au centre-ville de Seattle en 2019. (Skanska Image / Qualtrics Photo)

Cette semaine sur le podcast . : Comment la pandémie change les attitudes envers le travail, l’emploi et la géographie. De plus, le marché des introductions en bourse et des acquisitions, et l’avenir du centre-ville de Seattle du point de vue d’une société nouvellement ouverte.

Notre invité, Zig Serafin, a une fenêtre unique sur tous ces sujets en tant que PDG de Qualtrics, la société de technologie de gestion de l’expérience basée à Seattle et à Provo, dans l’Utah. La technologie de Qualtrics aide les entreprises à sonder les employés, les clients et autres, et à prendre des mesures sur les informations qui en résultent.

« COVID a créé cette nouvelle réalité où tout s’est arrêté et les gens voulaient vivre différemment », a déclaré Serafin.

Par exemple, 35 % des 14 000 travailleurs interrogés par Qualtrics envisagent de quitter leur emploi en 2022, selon le rapport de l’entreprise sur les tendances de l’expérience des employés pour l’année à venir. Certains disent que le fait d’être obligé de retourner au bureau à temps plein serait un facteur dans leur décision de chercher un nouvel emploi.

Qualtrics a connu une année 2021 mouvementée. La société est devenue publique en janvier en tant que spin-off du géant de la technologie d’entreprise SAP, qui avait acquis Qualtrics pour 8 milliards de dollars deux ans auparavant, juste avant que Qualtrics ne soit appelé à devenir une société indépendante. La valeur de marché de Qualtrics était d’un peu moins de 19 milliards de dollars cette semaine.

La société a réalisé une série d’acquisitions depuis son introduction en bourse, notamment Usermind, une startup de logiciels de marketing basée à Seattle ; Clarabridge, société d’analyse conversationnelle basée à Reston, en Virginie ; et SurveyVitals, société d’analyse des soins de santé basée à Boise. Cela fait partie d’une année particulièrement chargée pour les fusions et acquisitions dans l’industrie de la technologie.

Qualtrics compte environ 800 employés à Seattle et 25 bureaux dans le monde. Certains de ses employés de Seattle ont commencé à travailler dans la Qualtric Tower, le nouveau bâtiment du centre-ville de Seattle où la société a signé un bail en septembre 2019.

