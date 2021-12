Podcasting 2.0 et sa relation avec le Lightning Network

Podcasting 2.0 sera-t-il le prochain cas d’utilisation du réseau Lightning ? La déclaration peut être sceptique, mais Kevin Rooke présente un cas étonnamment bon. Préparez-vous à obtenir le gaz dont vous avez besoin pour démarrer votre propre podcast. La technologie ne fait que commencer et les gens s’y habituent. Cependant, la logique derrière l’argument de Rooke tient.

Commencez par une déclaration qui ne surprendra personne. « L’architecture du Lightning Network permet aux créateurs de gagner directement de leurs plus grands fans, de nouvelles manières qui ne sont même pas possibles dans un système de paiement fiduciaire. » C’est ce que nous pouvons admettre. Nous savons que les plateformes fermées offrent un confort et une audience importante. Cependant, « Apple facture des frais de 30% sur les paiements intégrés, YouTube facture des frais de 45% sur les revenus publicitaires et Facebook prend tous ses revenus publicitaires sans payer un centime à ses créateurs. »

D’un autre côté, « les e-mails, les sites Web, les podcasts et Bitcoin sont des exemples de plates-formes ouvertes ». Ils n’offrent pas un public déjà captif, mais « toute personne qui se connecte à des réseaux d’utilisateurs et de contenu pleinement formés avec une interopérabilité totale entre les produits concurrents ». Cela aide beaucoup. Cependant, les créateurs utilisant ces plates-formes ouvertes « s’appuient toujours sur des plates-formes de monétisation fermées telles que PayPal, Amazon Affiliates, Patreon ou Google Adsense pour leurs revenus ».

Le réseau Lightning arrive pour sauver la mise

Vous le savez déjà, le Lightning Network permet des micropaiements quasi gratuits. Tout le monde peut l’utiliser, et il approche de l’adoption massive de minute en minute. « Non seulement les créateurs peuvent désormais se connecter à une plate-forme de monétisation ouverte avec des centaines de millions d’utilisateurs, mais ils peuvent même accéder à un nouveau type de monétisation qui n’a jamais été possible auparavant. » Ces nouveaux types sont les « paiements en continu, les micro-conseils et d’autres stratégies de monétisation qui ne sont tout simplement pas possibles sur les rails de paiement fiduciaires ».

Jusqu’ici tout va bien. « Faire des paiements en continu en temps réel » sur le réseau Lightning est l’essence même du podcasting 2.0. Cependant, il est facile d’oublier pourquoi c’est important. Même crucial.

« La publicité est directement en contradiction avec d’autres stratégies de monétisation telles que les abonnements payants. Si seule une petite fraction de vos auditeurs est disposée à payer des abonnements pour votre contenu, tout profit tiré des revenus d’abonnement cannibalisera vos revenus publicitaires, car le nombre total d’auditeurs chutera de 95 % ou plus. »

C’est le problème avec Patreon ou des services similaires. Vous pouvez monétiser le soutien de vos plus grands fans, bien sûr, mais les annonceurs ne paieront pas pour ce petit public. Podcasting 2.0 offre le meilleur des deux mondes.

Nous sommes encore en avance. L’aube du podcasting 2.0

Regardons les statistiques. C’est toujours amusant.

« Il existe aujourd’hui 4 434 920 chaînes de podcast RSS sur Internet, mais seulement 2 947 d’entre elles sont sur Lightning aujourd’hui. En d’autres termes, seulement 0,07 % de tous les podcasts sur Internet peuvent obtenir des conseils Lightning en ce moment. »

Et bien sûr, seuls les premiers utilisateurs et les habitants du Salvador utilisent The Lightning Network. Et parmi ce groupe, seules quelques personnes donneront un pourboire ou paieront en temps réel pour le contenu. Cependant, « il n’y a aucun inconvénient à activer les suggestions Lightning, et les avantages peuvent être une contribution significative aux revenus globaux. Ce n’est qu’une question de temps avant que les 99,93% restants des podcasteurs s’en rendent compte. »

Et ce n’est pas tout, le Lightning Network permet un type d’interaction qui n’était pas possible pour le média podcasting. Les créateurs peuvent connaître le moment exact où leurs auditeurs ont décidé de leur donner un pourboire.

Les applications Podcasting 2.0 permettent également aux auditeurs d’envoyer des messages et des conseils aux créateurs tout en écoutant une émission, en fournissant des commentaires directs avec des horodatages attachés à chaque commentaire. Cette innovation représente un virage vers une expérience de podcasting plus sociale. »

Et ce n’est pas grave, ce retour était déjà possible sur les diffusions en direct sur YouTube. Cependant, à part une censure flagrante, YouTube est une plate-forme fermée. Les commentaires restent avec eux et ne sont pas disponibles pour les personnes qui consomment le podcast via d’autres applications. Ce n’est pas le cas avec Podcasting 2.0.

« Comme RSS et Lightning Network sont des plates-formes ouvertes, les commentaires sont également interopérables entre les applications Podcasting 2.0, de sorte que tout créateur peut recevoir des commentaires de n’importe quel auditeur utilisant n’importe quelle application. »

Conclusions sur le podcasting 2.0

Un autre avantage que cette nouvelle norme offre aux podcasteurs est qu’ils peuvent être véritablement indépendants de la plate-forme.

« Étant donné que RSS et Bitcoin sont des normes ouvertes complémentaires, les podcasteurs n’ont pas à risquer de s’aliéner leurs auditeurs existants ou à s’inquiéter de la migration de leur contenu vers une nouvelle plate-forme. Tout ce que les podcasteurs ont à faire est d’appuyer sur l’interrupteur et leurs conseils et messages Lightning s’intégreront de manière transparente à leur flux RSS existant. «

Kevin Rooke termine sa masterclass avec ceci :

« Alors que les applications Podcasting 2.0 continuent de créer des interfaces faciles permettant aux auditeurs de donner un pourboire à leurs podcasteurs préférés, les astuces Lightning pourraient même devenir une source de revenus principale, sans cannibaliser ni interférer avec les revenus publicitaires existants d’un créateur. » .

le voyez-vous maintenant? Ou exagère-t-il ? Dans les deux cas, le Lightning Network n’a pas à fournir un « flux de revenus principal ». Si Podcasting 2.0 en propose un secondaire qui n’était pas possible auparavant, en plus de l’interaction avec le public, c’est plus que suffisant.

