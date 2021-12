Podcasts bavarois : émission d’après-match — Borussia Dortmund 2-3 Bayern Munich (Der Klassiker)

Le Bayern Munich a encore consolidé sa place en tête du classement de la Bundesliga avec la victoire 3-2 sur le Borussia Dortmund lors du premier versement de la Bundesliga de der Klassiker cette saison. Le choc des titans a bel et bien été à la hauteur de sa facture et ce fut une rencontre qui n’a certainement pas échappé aux points de discussion controversés, comme c’est généralement le cas. Nous avons vu les buts d’Erling Haaland et de Robert Lewandowski, une poignée de défis cruciaux, Marco Rose et Julian Nagelsmann s’en sont pris à l’arbitre Felix Zwyer, et à peu près tout le reste.

Après ce résultat, le Bayern compte quatre points d’avance sur Dortmund en tête du classement, affichant une différence de buts de +30 après 14 matches joués. Les deux équipes ont eu une pléthore d’occasions et Gregor Kobel et Manuel Neuer ont été appelés à l’action à quelques reprises pour garder leur équipe, mais le Bayern l’a vu au-delà de la ligne grâce au penalty de Lewandowski à la 77e minute après que Mats Hummels ait été a jugé qu’il avait manipulé le ballon dans la surface avec son bras dans une position trop peu naturelle. Rose, comme la plupart des fans de Dortmund, a été très frustré par ce penalty et Maro Reus n’en a pas reçu un plus tôt en seconde période après avoir été renversé par Lucas Hernandez dans la surface. Rose a reçu ses ordres de marche à la fin de la seconde mi-temps après s’être disputé avec Zwayer et le quatrième officiel.

Résumé du match :

Buts:

Brandt (5′), Lewandowski (9′), Coman (44′), Haaland (48′), Lewandowski (P, 77′)

Tirs (Dortmund : Bayern) : 12 : 17

Tire sur la cible: 4 : 6

Possession: 47% : 53%

Laissez-passer : 449 : 503

Précision de passage : 77% : 80%

Fautes : 10 : 10

Cartons jaunes : 2 : 2

Cartons rouges : 0 : 0

Dans cette édition spéciale Bavarian Podcast Works Postgame Show, Tom et Schnitzel s’associent pour discuter :

Le milieu de terrain du Bayern est traversé La ligne arrière est exposée beaucoup trop souvent L’éclat de Thomas Muller et Lewandowski Dayot Upamecano en difficulté contre Haaland La NÉCESSITÉ d’avoir Joshua Kimmich de retour Nos verdicts sur la façon dont Corentin Tolisso a jumelé Leon Goretzka au milieu de terrain

