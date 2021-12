Podemos et IU conviennent d’aller ensemble aux élections de Castilla y León

30/12/2021 à 19h26 CET

PE

Podemos et IU ont scellé un accord assister ensemble pour la première fois aux élections de Castilla y León, qui auront lieu le 13 février, une candidature avec répartition des têtes de liste provinciales et qui comprendra également des représentants de la société civile.

Le Pacte Il intègre également dans la formation environnementale de l’espace confédéral Alianza Verde, avec laquelle les trois formations seront présentées sous la marque United We Can.

Les adresses de Podemos et IU à Castilla y León, qui dirigé par Pablo Fernández et Juan Gascón respectivement, ils ont conclu au cours des dernières heures un accord dans lequel ils travaillaient ces dernières semaines, qui comprend également l’ajout de représentants aux membres du tissu social en vue de construire un « projet pluriel qui grandit et peut élargir son espace politique ». «

En fait, et selon les rapports de la formation pourpre, les trois organisations ont déjà commencé à travailler sur la formation de la candidature qu’elles vont proposer comme processus d’écoute de la société civile et de la citoyenneté castillane et léonaise, imitant ainsi la l’esprit de la plate-forme promue par la deuxième vice-présidente, Yolanda Díaz, au niveau national.

En outre, et comme Europa Press l’a appris, l’accord prévoit que le violet sera en tête des listes provinciales de Valladolid, León, Salamanque, Soria et Zamora, tandis qu’IU marquera les listes de Burgos, Ávila, Palencia et Ségovie. C’est-à-dire que Podemos aura cinq premières positions et IU en aura quatre.

le les dirigeants des deux parties connaissent déjà et approuvent l’accord imiter la confluence de United We Can, ce qui n’était pas possible en 2019. De cette façon, il sera temps d’enregistrer les coalitions électorales dans le délai légal. La candidature à la présidence de la région correspondra à Podemos.

En ce sens, la porte-parole fédérale d’IU, Sira Rego, a récemment souligné qu’ils étaient « pleinement impliqués » dans les processus unitaires pour les futures élections, tandis que Fernández a clairement indiqué qu’il suivrait l’esprit promulgué par Díaz en aspirant à rejoindre le quartier et la communauté. groupes, société civile.

Avec cette union, les difficultés qui avaient surgi entre les relations entre les deux formations de Castilla y León sont surmontées, qui contrairement à d’autres territoires ne sont pas parvenus à un accord pour converger, comme cela s’est produit au niveau national depuis 2016.

En fait, certains des dirigeants tels que le maire de Zamora, Francisco Guarido (IU), s’est opposé à une alliance avec Podemos et a revendiqué à plusieurs reprises un projet autonome de la part de sa formation.

Primaire déjà commencé à Podemos

Pour l’instant, les membres de la candidature n’ont pas été précisés, étant donné que, par exemple, Podemos est au milieu du processus primaire pour choisir les candidats à faire partie de la liste, que Pablo Fernández dirigera vraisemblablement.

La formation violette a ouvert le mandat, qui s’achève aujourd’hui, pour se préinscrire individuellement en tant qu’aspirant candidat, à la fois en tant que tête de liste et en tant que membre du corps de la candidature.

Le 2 janvier de l’année prochaine, les listes internes de la formation violette seront enregistrées et le lendemain 3, les candidatures seront publiées. Le vote télématique des inscrits est fixé les 5 et 6 janvier.