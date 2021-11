« Podio que je ne vois pas possible ; ‘top 5’ serait bien et aller à Gasly, le but »

20/11/2021 à 17:56 CET

.

L’Espagnol Fernando Alonso (Alpin), double champion du monde de Formule 1 et qui partira cinquième ce dimanche du premier Grand Prix du Qatar, l’avant-dernier de la Coupe du monde, a déclaré à . ce samedi sur le circuit de Losail qu’il « ne voit » pas « le podium » faisable, mais que « le ‘top 5’ serait très bien » et que son « objectif » sera de tenter de « finir devant (Pierre) Gasly », un Français d’Alpha Tauri, qui sort quatrième, une place devant lui.

« Je ne vois pas le podium comme possible, non. Il faut d’abord se concentrer sur Gasly, qui sort quatrième, côté sale. Mais le podium est difficile, car on sait que même (le Mexicain Sergio) Pérez (Red Bull), qui débute le onze, va en théorie finir devant nous », a répondu le double champion du monde asturien à Efe ce samedi en la zone mixte du circuit de Losail.

« Un ‘top 5’ serait très bien, et finir devant Gasly serait l’objectif », a déclaré Alonso, qui compte 32 victoires dans la catégorie reine des moteurs, les 32 que l’Espagne a remportées en F1 tout au long de son histoire.