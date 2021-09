Poetic Adventure The Lightbringer arrive bientôt sur Switch

De retour au printemps, nous avons souligné Le porteur de lumière, qui a été développé par Rock Square Thunder et sera publié par Zordix Publishing. C’est un jeu de plateforme-puzzle d’aventure qui semble plutôt prometteur, et une touche intéressante est que la narration de l’histoire vient de la sœur du protagoniste et est entièrement exprimée en vers.

The Lightbringer se présente comme une aventure à l’ancienne, une histoire sincère et un mélange de combats et d’énigmes à résoudre. Le poème de la bande-annonce a également été transcrit et partagé.

Cher frère, Quand cette lettre arrivera entre vos mains, je ne protégerai plus nos terres.

C’est avec une grande tristesse que je vous confie ce devoir.

N’ayez pas peur, car je vais vous guider. Vous parcourrez ces terres à travers les rives, à travers les cieux.

Je serai là pour vous, de tout mon cœur, de mes bons mots et de mes yeux.

Des énigmes anciennes mettront l’esprit au défi.

Résolvez-les tous et voyez ce que vous trouverez.

Au cours de votre voyage, vous ferez face à la corruption.

Combattez mon frère, il n’y a pas d’autre option.

Lightbringer, votre histoire est sur le point de commencer.

Avez-vous assez de courage et de lumière à l’intérieur ?

Il a maintenant une date de sortie de 7 octobre, avec un prix de 14,99 € / 14,99 $ USD ; si vous n’êtes pas sûr, il existe également une démo sur l’eShop en ce moment, vous pouvez donc jouer jusqu’au début de l’aventure et voir si elle attire votre attention.

