Pogacar « cannibale »

15/07/2021 à 19h45 CEST

À Eddy merckx Ils l’ont appelé le « Cannibale » parce qu’il a dévoré tous ses rivaux, parce qu’il n’a pas pardonné à ses adversaires même en jouant au Parcheesi. Il s’est battu pour tous les trophées, aussi insignifiants soient-ils. Dans le premier de ses cinq Tours victorieux, en 1969, il quitte le deuxième au général, Roger pingeon, à 17,54 minutes. J’avais alors 24 ans, deux ans de plus que Tadej pogacar, prêt à suivre 52 ans plus tard le chemin du meilleur coureur de l’histoire.

La victoire remportée mercredi, au Col del Portet, a été rejointe hier par la victoire à Luz Ardiden, le jeune temple des Pyrénées, après le précédent passage par un Tourmalet où Pogacar Il avoua qu’il avait souffert. Eh bien Dieu merci ! Le second du général, Jonas Vingegaard, pratiquement inconnu jusqu’à ce Tour, il est déjà à près de six minutes, un avantage qu’il pourra prolonger demain dans le contre-la-montre de Saint Émilion, terre de vins, s’il répond aux pronostics et remporte la victoire dans une manche française qu’il a absolument sous sa domination. Pogacar est le nouveau Cannibale. Personne ne peut le battre, même s’il se remplit de courage et l’attaque à 800 mètres du sommet de Luz Ardiden, comme il l’a fait. Enric Mas.

De Pogacar c’était les Alpes et les leurs ont été les Pyrénées. Et s’il n’a pas remporté les deux étapes alpines c’est parce que la première s’est terminée après une descente et qu’à Tignes il est arrivé au pas de course Ben O’Connor pour surprendre, se placer dans le top 5 et empêcher Mas, à l’exception d’une surprise dans le ‘chrono’, de terminer dans le top 5 de la course.

Poels, protagoniste par omission

L’image de l’étape, après avoir descendu le Tourmalet et commencé la montée vers Luz Ardiden, lui a donné Wout pôles, désormais à Bahreïn, l’équipe qui a passé une bonne partie de la nuit précédente s’est réveillée car elle était enregistrée par la Gendarmerie, les vieux fantômes de ce sport. Pôles, qui a donné ses meilleures années de cyclisme en tant que grégaire Chris FroomeIl portait le pull à pois, celui qui identifie le meilleur grimpeur. Pôles Il luttait pour ne pas être coupé, il se serrait pour ne pas perdre la roue du groupe de figures dont Ineos tirait pour rien, car le triomphe de Richard Carapaz c’était un autre impossible.

Pôles je savais que si Pogacar S’il gagnait l’étape, il porterait le maillot du meilleur grimpeur. Mais il a été coupé et n’a pas évité ce qui était annoncé, ce que le prodige slovène voulait en fait, à part remporter l’étape. Je voulais ce maillot, bien qu’un autre, Pôles dans ce cas, il l’emprunterait à Paris. Et il voulait, comme il l’a fait en 2020, monter sur le podium des Champs-Élysées avec tous les maillots possibles : jaune, blanc, qui est en danger en 2023 car il aura déjà 25 ans, et le pois comme roi de la montagne. Et si vous n’avez pas aussi le maillot vert de Marc Cavendish c’est parce qu’il ne se lance pas dans les sprints pour se battre pour les points avec les sprinteurs.

Il n’y avait rien à faire au Portet ni à Luz Ardiden. Il a cassé la course lorsqu’il l’a affronté, à 3,3 kilomètres. Joué avec Vingegaard Oui Carapaz jusqu’à la ligne d’arrivée en agréable compagnie d’un invité nommé Mas, “à ma place”, comme il l’a dit après être arrivé quatrième et être le seul à avoir au moins osé attaquer Pogacar. Dommage pour les crises du Majorquin au Ventoux et au Portet car, sinon, il aurait eu la possibilité de se battre pour le podium, ce qui n’est pas le même que pour le Tour qu’il a tant désiré.

Alors à 800 mètres il a attaqué Suite et il a même eu quelques instants de gloire pour penser qu’il pouvait non seulement gagner l’étape mais aussi vaincre Pogacar. Jusqu’à ce que le phénomène slovène lâche un pignon, il est devenu Merckx, a mis le masque ‘Caníbal’, a mangé le coureur des Baléares et a cherché le chemin de la gloire pour remporter la victoire à Luz Ardiden sans aucune discussion.

“Je n’ai gagné que 50% du Tour car il reste trois étapes”, a déclaré Pogacar sans ironie. Ils lui ont même demandé si son triomphe final était en danger s’il échouait au contre-la-montre, comme cela est arrivé à Primoz Roglic l’année dernière. Avec six minutes ? C’est long”, a-t-il interrogé. C’est impossible. En 2020, le plus vieux Slovène a à peine eu à couper une minute. Et c’est que, en plus, qui l’a fait était Pogacar. Une autre question ?