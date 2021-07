Pogacar : « Chaque cycliste est unique »

Je suppose que le truc, c’est que je ne voudrais jamais arrêter la conversation là-dessus, parce que je trouve ça tellement intéressant. Je pense que mon interprétation, et je peux me tromper, est qu’il ne savait pas ce qui allait se passer à ce moment-là, mais peut-être qu’il lui aurait donné un égal [chance]. Il […] More