“Pogacar est abordé de manière simple et il est très anticonformiste”

23/06/2021 à 21:22 CEST

Directeur de Tadej pogacar, le dernier vainqueur du Tour, qui s’élance samedi de la ville de Brest, en Bretagne, est Joxean Fernández ‘Matxín’, un Biscain de 50 ans avec une longue expérience dans le cyclisme, mais surtout en tant que découvreur de jeunes talents. Son équipe, les Emirats, en plus d’avoir Pogacar Elle vient d’intégrer dans ses rangs le prometteur coureur alicantin de 18 ans, Juan Ayuso.

–Tadej Pogacar aspire à remporter à nouveau le Tour ? –Evidemment Tadej repart très confiant car il veut à nouveau gagner le Tour, mais il sait aussi que maintenant ce n’est plus une surprise comme cela s’est passé l’année dernière, mais une réalité à 22 ans.

– Les Emirates, l’équipe que vous dirigez, sont obligés de prendre les commandes du Tour dès le premier jour, comme l’ont fait les Ineos ou les Jumbo ces dernières années ? –Nous sommes une équipe différente, par exemple Ineos qui a au moins deux tricks, Thomas et Carapaz. Tadej sait qu’on va le protéger mais il ne s’agit pas de prendre le contrôle dès le premier jour puisqu’il y a des intérêts d’autres équipes. Par exemple, la première étape se termine dans un mur de 3 kilomètres à 5,3% et verra de nombreux candidats prendre les commandes du Tour puisque la victoire récompense le maillot jaune. Et puis le lendemain encore la même chose au Mur de Bretagne, pour ensuite franchir deux étapes avec les intérêts des escouades à sprinteurs. Le jour important viendra du premier contre-la-montre (cinquième étape). Le Tour doit être analysé au jour le jour, pas dans son ensemble.

–Cependant, la coutume était d’être au courant du contrôle exécuté par l’équipe du grand favori. –Exactement. C’est comme ça que ça se passe depuis 2015 mais nous n’allons pas vouloir être ce que nous ne sommes pas et nous verrons ce que feront les autres équipes. Il suffit de regarder ce qui s’est passé l’année dernière au Giro. L’Ineos transportait Thomas et il est tombé le troisième jour. Ensuite, ils ont remporté sept étapes, la course était ouverte et divertissante et ils ont finalement remporté la victoire avec Geoghegan Hart.

–Comment est géré Pogacar ? –Tadej est géré et dirigé de manière simple puisqu’il a la capacité de savoir analyser la course avec un caractère anticonformiste. Je vais raconter une anecdote. Lors de la rencontre précédant l’avant-dernière étape de la Vuelta 2019, Tadej a pris la parole. Il nous a dit qu’il était assuré du maillot blanc de meilleur jeune mais qu’il ne se souciait pas de finir quatrième ou cinquième. Il pensait à la victoire et avait vu qu’à 44 kilomètres de la ligne d’arrivée il pouvait attaquer, tout comme il l’a fait. Je lui ai dit d’aller de l’avant. Il a terminé troisième au classement général et a remporté cette étape.

– Sera-ce à nouveau le Tour de Slovénie, main dans la main entre Pogacar et Roglic ? –Je ne le crois pas même si les experts le disent. Ce sont eux qui échangent le plus, mais il ne faut pas oublier l’équipe qu’ont Ineos et Movistar, par exemple, ils ont aussi deux pilotes avec des options, comme Mas et Superman López.

– Dites à partir de votre expérience avec les jeunes cyclistes pourquoi cette nouvelle génération a émergé maintenant avec Pogacar à la barre. –Le cyclisme a beaucoup changé ces dernières années. À l’époque d’Indurain, par exemple, il était impensable qu’un cycliste de 22 ou 23 ans puisse remporter le Tour. Et maintenant, non. Les jeunes ont remplacé l’expérience par l’information. Maintenant, les données sont la chose la plus importante : le temps d’escalade vers un certain port, les watts qui bougent. Avant de gagner le Tour, il fallait l’avoir vécu. Vous disposez désormais de toutes les informations que vous pouvez gérer et même télécharger simplement en vous connectant à Google. Et ils en profitent.

-Le changement est spectaculaire et même révolutionnaire.

-Maintenant il y a deux cycles, deux manières de préparer ce sport. Or une équipe ne généralise pas l’entraînement mais l’individualise plutôt. La préparation pour un sprinteur n’est pas la même que pour un grimpeur et ainsi, ce qu’on pourrait dire deux sports se créent en soi.

– Votre équipe vient d’intégrer Juan Ayuso, qui à 18 ans a remporté le Giro sub 23 et désigne un coureur extraordinaire. –Juan à 18 ans est déjà une personne très mature. Mais maintenant, il faut lui expliquer que même s’il a signé pour une équipe de haut niveau, il ne va toujours pas courir les courses principales. C’est vrai, on dirait qu’on lui donne un bonbon et qu’ensuite on le cache. Tout dépend de son évolution mais je ne pense pas qu’il fera ses débuts avant 2022 dans une course de trois semaines, qui pourrait être la Vuelta. Mais quand vous lui dites qu’il assiste avec sa tête et vous voyez qu’il comprend. C’est pourquoi, lorsque nous lui avons proposé un contrat de cinq saisons en début d’année, nous lui avons dit que les six premiers mois, il courrait avec une équipe continentale (la deuxième division cycliste) pour acquérir de l’expérience. Et il n’y a eu aucun problème.

– Pogacar s’est engagé sur la Vuelta à l’âge de 20 ans. –Ayuso aura désormais un objectif très attrayant, qui sera de faire ses débuts avec l’équipe espagnole et de participer au Tour del Porvenir en août prochain où il coïncidera avec d’autres jeunes talents.