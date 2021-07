“Pogacar est supérieur, parfois il joue avec des rivaux”

14/07/2021 à 19:16 CEST

Pello Bilbao (Bahreïn Victorieux), septième au classement au sommet du Portet, a essayé d’attaquer pour ouvrir l’espace et d’avoir un avantage quand il a sauté Pogacar pour la victoire et pouvoir rejoindre le Slovène, mais a admis que le leader “est supérieur”, au point que “parfois il semble qu’il joue avec les rivaux”.

De sa dixième place à 12.53 de Pogacar, le cycliste de Gernikarra considère que la lutte pour le classement général n’a pas de débat, ce qui reste à discuter ce sont les places sur le podium. « Le général est déterminé, c’était clair pour moi dès la première semaine. Pogacar est supérieur, il contrôle tout et il semble que parfois il joue avec des rivaux. Au général il y a peu à faire, mais pour le podium il y a égalité”, a-t-il déclaré.

Pello Bibao était le meilleur Espagnol sur scène et parfois il était dans le groupe de tête, mais la dureté du port l’obligeait à rouler avec son groupe. “J’avais des jambes et j’ai essayé d’attaquer avant les attaques finales. J’ai pris l’avantage lorsque Pogacar a attaqué, mais J’ai dû me placer dans mon groupe et j’ai pu assez bien franchir la ligne d’arrivée”expliqué

La montée du Portet fait des ravages parmi les hommes du général, laissant certains quasiment exclus du podium, comme l’Espagnol Enric Mas, qui est désormais à 4,05 minutes de la troisième place.

« La montée vers le Portet a été très dure et décisive, surtout les 5 derniers kms ont été éternels, on sentait déjà la hauteur, on avait du mal à respirer. Déjà avant que le groupe ne soit rompu au milieu de la montée, les Émirats arabes unis marchaient par saccades, sur les rampes ils tiraient fort puis réduisaient. »

Le leader bahreïni a mis en garde contre l’importance que pourrait avoir l’étape de ce jeudi, la “journée du Tourmalet”. « Il ne faut pas oublier l’étape de demain. Avec cet effort, nous verrons des coureurs en difficulté, et j’espère bien sauver l’étape. Le passage du Tourmalet sera la clé. Il y aura des intérêts à durcir la scène et à faire descendre les gens du podium, puisque ce combat est encore très ouvert. »