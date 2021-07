Pogacar et la chaleur des parents

11/07/2021 à 20h45 CEST

Il a 22 ans et bien qu’il ait l’air tout-puissant vêtu de jaune et avec un Tour à égalité, en l’absence de six étapes, mais avec une bonne dose de ténacité pyrénéenne, Tadej Pogacar a besoin d’aide. Et aujourd’hui, il a gravi les premières montagnes des Pyrénées, entre le vent d’Envalira et les murs de Beixalís, sachant que ses parents étaient en Andorre. C’était la chaleur dont il avait besoin, et pas une autre, ce coureur slovène qui marque déjà une époque dans ce sport.

La chaleur la plus importante de Pogacar était de savoir que ses parents s’étaient rendus sur le Tour, qui se reposera aujourd’hui, pour le soutenir et pour qu’il se sente soutenu. Et qu’en course, malgré les efforts de ses coéquipiers d’Emirates, dans les moments clés des grandes étapes, le maillot jaune sait déjà qu’il doit manœuvrer seul, se hisser en tête du groupe des favoris, tout comme il l’a fait lors de la montée à Beixalís, pour surveiller la situation et même pour trouver l’endroit le plus approprié dans la descente pour ne pas avoir peur et aussi profiter du travail de ses rivaux dans le général qu’il a bien contrôlé.

L’Emirates (Matxín, son directeur l’avait déjà prévenu) n’est ni le Jumbo qui a clôturé le Tour l’an dernier en pensant à une victoire de Primoz Roglic qui n’est pas arrivée, ni le puissant Ineos (anciennement Sky) qui contrôlait toutes les fissures de la ronde française au service de Chris Froome, Geraint Thomas et de l’absent Egan Bernal. Ils courent dans une autre direction, au quotidien et savent qu’ils ne sont pas gênés par les fuites, que le triomphe des étapes est aux autres, que plusieurs escouades travaillent à les rechercher ou à tenter de les annuler.

Et surtout Emirates sait que des cyclistes comme Rigo Urán (deuxième), Jonas Vingegaard (troisième), Richard Carapaz (quatrième) et même Enric Mas (huitième) sont souvent des alliés, car ils prendront le contrôle de la course sans grégaire et parce que personne ne veut d’abandonner le poste qu’ils ont gagné. Ils veulent tous appliquer la théorie selon laquelle l’ennemi, pas d’eau. C’est la grande chance d’un Pogacar qui, depuis la descente d’Envalira, était déjà sans compagnon à ses côtés et craignait qu’Ineos n’organise pour lui une danse indésirable en terres andorranes. Et bien qu’il affirme que la chaleur n’est pas sa principale inspiration, le jeune coureur slovène a encore une fois franchi une autre étape avec note sur la route qui le mènera à la victoire finale à Paris.