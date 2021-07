Pogacar et la chaleur

06/07/2021 à 19:29 CEST

Il y a un doute, comme s’il s’agissait d’une question sans réponse qui s’étire entre les couloirs du Tour. Tenir Tadej pogacar la chaleur? Ni l’an dernier, lors de la manche française en septembre, ni pour l’instant, les températures élevées n’ont mis le peloton en échec. D’ailleurs, il semble que l’été n’existe pas en France, du moins lorsque l’équipe se met en route.

Lundi, à travers les vallées qui entourent Tignes, le soleil brillait et les gens commençaient à marcher en manches et shorts, les terrasses se remplissaient de dizaines de personnes heureuses en raison des températures en phase avec le mois de juillet, et tout le monde attendait l’arrivée des cyclistes encouragés par le beau temps.

Cependant, le jour s’est levé nuageux et avec les nuages ​​menaçant tant de pluie, que quelques heures avant l’arrivée des cyclistes dans la zone proche de la course, la crue universelle est tombée pendant quelques instants. Et puis encore. Comme si cela ne suffisait pas, la météo prévient qu’aujourd’hui il y a une possibilité de pluie dans le Ventoux, ce qui signifie aussi que la montée vers le « Géant de Provence » se fera sans que la chaleur ne fasse des ravages sur le peloton. Deux fois aujourd’hui, un sommet est gravi qui a marqué l’histoire du Tour avec des faits mémorables, l’épisode amer de la mort de Tom Simpson (1967) et l’image de 2016 avec Chris Froome courir sans vélo après une chute à cause d’une moto.

Et tout cela profite surtout à un garçon élevé en Slovénie et habitué à s’entraîner sans les intempéries, surtout en été, qui sévit dans d’autres régions d’Europe.

Chercher des doutes et avec le slogan que lorsqu’un grand champion du Tour est en forme, peu importe que la grêle tombe, que la neige surprenne dans les plus hauts sommets, ou qu’il fasse chaud comme l’enfer Pogacar Il semble être un coureur qui se déplace le mieux par temps frais et doux et en raison de son âge, à peine 22 ans, ses performances dans une chaleur orageuse pourraient, ne pourraient que générer une certaine incertitude.

Car, certes, ce Tour est un résultat étrange et différent des autres courses précédentes. Le temps en Bretagne était automnal et dans les Alpes si typique de l’hiver qu’il ne restait plus qu’à décorer les prés de Tignes de neige pour donner encore plus le sentiment que la course arrivait dans une station de ski, l’une des plus réputées de France.

Chauffer ce qui est dit, la chaleur n’a fait que le jour de repos du lundi, lorsque les coureurs ont à peine pédalé et ont passé la majeure partie de la journée à se reposer dans les hôtels. Et aussi à Tignes, avec des températures beaucoup plus douces que dans la vallée. A partir de demain, le Tour cherchera la route vers le sud, vers Andorre et les Pyrénées, en passant par Nîmes et Carcassonne, des endroits où dans d’autres Grande Boucle il y a eu un environnement de canicules et de mouches.