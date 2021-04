Pogacar gagne, Valverde expose

25/04/2021

À 17:55 CEST

Alejandro Valverde ne peut être que remercié, applaudissements infinis, ovation de ceux que les fans ont offert quand ils ne portaient pas de masque et quand les buts étaient remplis de centaines de passionnés qui voulaient vivre l’aboutissement d’une course, de la grande classique, de la Doyenne, de la Liège-Bastogne-Liège.

Tadej Pogacar, vainqueur à Liège, 22 ans. Julian Alaphilippe, deuxième à Liège, 28 ans. David Goudu, troisième à Liège, 24 ans. Et le quatrième? Il pourrait presque être le père des trois, le Valverde qui lance le sprint, le Bala qui s’est placé dans la bonne évasion. L’ancien champion du monde qui court à son 41e anniversaire. Le leader de Movistar que l’organisation a récompensé en lui donnant le numéro avec son âge. Mais c’est aussi le cycliste dont la victoire est enlevée à seulement 25 mètres de la ligne d’arrivée à Liège; l’infini, l’irremplaçable, l’éternel, le magicien du vélo, le coureur qui a été passé, mais qui est toujours présent et au moins cette saison, et sûrement la suivante, l’avenir du cyclisme espagnol.

Il avait gagné quatre fois à Liège, il aspirait à égaliser en triomphes pas moins de Eddy Merckx dans les plus grands classiques, peut-être seulement égalés par le Paris-Roubaix, avec l’autorisation du Tour des Flandres. Et il était là avec des cyclistes qui avaient deux fois son âge, se faufilant dans le quintette, où était également le Canadien Michael Woods, qui jouait le Liège-Bastoña-Liège 2021.

Il voulait répéter la stratégie d’Innsbruck, quand en 2018 il a été proclamé champion du monde. Il voulait sprinter pour la victoire de loin, à 200 mètres. Mais oh mon! Que c’est bon Pogacar, celui qui a préféré se mettre en ligne avec les autres pour commencer avec une telle force et surpasser Valverde qu’il a déjà vu la ligne de gloire, si proche et si loin, si belle pour être réelle, si précieuse pour rêver à nouveau avec un cycliste qui s’est battu pour gagner tout le siècle et qui semble n’avoir pas de fin.

Il n’était jamais impatient. Il a laissé les Ineos s’épuiser à la recherche de l’impossible évasion de son ancien partenaire Richard Carapaz. Il avait à ses côtés Carlos Vérone, quand il est apparu qu’il y avait eu une fausse évasion décisive. Et à 14 kilomètres de la ligne d’arrivée, il a pu se placer dans le quintette d’où devait venir le vainqueur liégeois. Ah! Pourquoi peu. Mais la victoire de Pogacar n’avait presque pas d’importance car le don de voir et de vérifier que Valverde était capable de se battre pour la victoire en Doyenne avec Un corps de 41 ans était déjà un festival pour égayer un dimanche après-midi de printemps et surtout pour lui demander de ne pas y penser, de continuer une année de plus et d’aller au Tour, car en profiter, tout le monde en profite. Toujours et à jamais.