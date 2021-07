Pogacar montre son côté le plus humain

17/07/2021 à 19:29 CEST

Un jour après sa deuxième victoire à Paris, Tadej pogacar a montré son côté plus humain. Peut-être que le monstre de 22 ans n’avait pas la dose compétitive nécessaire pour déplacer la monoplaque à 58 dents comme un extraterrestre, écrasant tout le monde. En fait, il a vu une fois que Wout van Aert, autre coureur incroyable, était intraitable avec un temps inatteignable dans le contre-la-montre, le leader du Tour s’est contenté de garder le type et d’attendre avec une certaine nervosité la fête sur les Champs-Elysées où il n’y aura quasiment pas de podium pour qu’il puisse tout accrocher ses maillots (jaune, blanc et pois).

En fait, les différences entre les dix premiers au classement général étaient si nettes qu’il était impossible pour quiconque de gagner ou de perdre une place, s’il décollait Richard Carapaz, qui avait numériquement la deuxième position à portée de main, mais cycliste sans rien à faire devant Jonas Vingegaard, bien mieux que lui sur l’étape d’un contre-la-montre.

Alors Van aert Il a tenu le premier rôle du Tour d’un jour à gagner à Saint-Émilion, pour profiter d’un certain relâchement parmi les schémas généraux et voir de manière incompréhensible comment le jury qui a décerné le prix au cycliste supercombattant de la course oublié de lui donner la distinction française Franck Bonnamour dont le seul mérite a été de se faufiler sans succès dans quelques frasques.

Van aert Il a été l’un des « coupables » qui a détruit le Tour durant la première semaine, il a travaillé comme grégaire dans le Jumbo et a encore eu le temps de remporter l’étape des deux montées vers le Ventoux et le contre-la-montre final dans une équipe néerlandaise qui a fait ne pas perdre son sang-froid après l’abandon dû à la chute de votre référence et chef de rang Primoz Roglic. Ils ont gagné des étapes, ils se sont présentés en société pour Vingegaard et ils ont toujours été vus sur le Tour malgré avoir terminé le test avec seulement quatre coureurs.

Très différent de ce qu’a fait la seule équipe espagnole participant au Tour ; un Movistar qui arrivera aujourd’hui à Paris très loin des objectifs fixés : ils n’ont pas pu placer Enric Mas sur le podium à Paris, ils n’ont remporté aucune étape, même si Imanol Erviti et Alejandro Valverde étaient proches, et ils n’ont même pas réussi à maintenir la tradition de ces dernières années ; celui de s’imposer au classement par équipe, ce qu’ils avaient fait de 2015 à 2020 à l’exception du Tour 2017. Aujourd’hui, ils arriveront à Paris à la neuvième place du classement par équipes, à deux heures de Bahreïn de Pello Bilbao, qui sans faire autant de bruit a réussi à courir avec adresse pour terminer dans les dix premiers ; neuvième, à seulement trois places de la sixième place de Mas.

Il est vrai que le cyclisme, contrairement à d’autres sports, dépend beaucoup de la forme de l’athlète et qu’il tombe parfois en panne, comme cela est arrivé à Suite à cause de la chaleur du Ventoux et de l’humidité du Portet. Cependant, Movistar n’a pas réussi avec les recrues étrangères que d’autres équipes ont réussi à gérer avec compétence et le renouvellement qui a commencé il y a quelques années pour trouver un remplaçant à Valverde pourrait se terminer avec le départ du Catalan Marc Soler.

Pogacar, dans son monde

Alors que, Pogacar Il arrivera à Paris demain comme le font tous les champions, faisant de même au cycliste qui se place à droite ou à gauche pour se partager le podium. Peut-être, à Pogacar La seule chose qu’on devrait lui demander à l’avenir, c’est de se calmer dans la première phase de montagne du Tour 2022 pour qu’il puisse attaquer la troisième semaine, comme il l’a fait au Portet et à Luz Ardiden, et ainsi donner une peu plus d’émotion à la course même s’il finit par faire la même chose qu’il fera aujourd’hui ou qu’il a fait en 2020 et ce n’est rien d’autre qu’arriver habillé de jaune sur les Champs Elysées à Paris.