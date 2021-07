“Pogacar n’a pas de nourriture pour moi”

05/07/21 à 19:49 CEST

Le jour gris s’est levé à Tignes, où l’équipe Movistar s’est reposée après l’adieu alpin. Enric Mas s’est endormi inquiet, car il avait frappé un bon coup dans la neuvième étape. Mais il s’est réveillé avec peu de douleur et une bonne mobilité, deux aspects essentiels pour affronter la deuxième semaine de course, qui débute ce mardi par une étape de plat, se poursuit avec le double ascension du Ventoux le mercredi, puis trois jours qui peuvent être dangereux à cause du vent et le dimanche, premier rendez-vous avec les Pyrénées, en Andorre, un pays et des montagnes qu’il connaît parfaitement car il y a établi sa résidence.

“Pogacar n’a pas de quoi nourrir mon moral. Je reconnais que dimanche ceux d’entre nous qui se sont battus pour le podium ont échoué en n’essayant pas de le suivre à Tignes. Je me sens bien et j’espère que dans ce Tour ce qui a été habituel dans les grandes courses s’accomplira, elle s’est améliorée au fil des jours.” En fait, Mas a toujours été optimiste. Il avait dribblé toutes les chutes des trois premiers jours, jusqu’à ce que la ligne blanche de la route, mouillée et glissante à cause de la pluie, le déséquilibre dimanche. Il avait très peur car “il aurait pu me faire très mal”. Heureusement, malgré le coup, il a surmonté la mésaventure. Et, en plus, il a eu la chance d’avoir Alejandro Valverde à ses côtés. « Il m’a prêté le vélo. L’avoir à mes côtés est vital pour l’équipe. Dimanche, il m’a tenu presque jusqu’au bout. Je me souviens qu’au début de la montée finale vers Tignes il s’est arrêté un instant. la voiture ils lui ont crié que je devais souffrir pour m’attacher et au bout de deux ou trois kilomètres il était à mes côtés.”

L’objectif reste de monter sur le podium à Paris. Vous êtes maintenant à 29 secondes du plan et avec toutes les options intactes. Le jaune c’est autre chose. “Pogacar est très fort mais le Tour va encore donner beaucoup de jeu. J’en suis convaincu. A part lui, comme nous sommes plusieurs coureurs à peu près en même temps, la bataille qui va se dérouler sera très belle pour le spectateur.”

Affirmez que les sensations sont bonnes. Aussi Il espère récupérer pour que Miguel Ángel ‘Superman’ López puisse l’aider, avec son corps meurtri à cause de trois chutes, comme Carlos Verona, pièce maîtresse en montagne, et qui a donné un bon coup dans les derniers kilomètres de l’étape vendredi dernier. “Maintenant, j’espère juste que l’été arrive vraiment et qu’il fait chaud pour jouer mes tours après une première semaine très difficile à cause du froid et de la pluie.” La bataille est servie.