Pogacar peut-il perdre le Tour ?

05/07/21 à 19:52 CEST

Tadej pogacar, après ce qui a été l’une des premières semaines les plus folles de la Visiter dont on se souvient, semble avoir déjà égalé la victoire. Personne ne peut le suivre lorsqu’il attaque en montagne et, en plus, il est le meilleur du contre-la-montre. L’équipe Émirats, qui a mis en doute son potentiel, l’a jusqu’à présent correctement protégé. Et lorsqu’il a été trouvé, il n’a attaqué que quelques rivaux qui, sauf Richard Carapaz et sans succès, ils n’ont pas bougé.

le Émirats ne semble pas avoir la force de Ciel en temps de Chris Froome, ni le Nous Postaux, dopage mis à part, en période de Lance Armstrong. Pogacar il doit être très attentif et positionné dans les étapes, mal dites de transition, programmées entre jeudi, à Nîmes, et vendredi et samedi autour de Carcassonne. Si le vent se présente, si son équipement tombe en panne, le cycliste slovène peut avoir un très grave problème s’il se coupe. De même, il doit être conscient des échappées, de peur qu’un adversaire ne se faufile dans un vol qui ne figure pas sur la liste des candidats au podium.

La montagne semble contrôlée, bien que comme il le prétend Pedro Delgado, vainqueur à Paris (1988) et avec deux autres podiums, il ne peut même pas attraper froid dans les Pyrénées, car s’ils le voient agacé ils l’attaqueront. “Le principal ennemi de Pogacar est lui-même. Vous ne pouvez pas vous détendre un instant et, surtout, prendre soin de votre santé. Il semble avoir gagné le Tour mais il ne faut pas le négliger car un malheur l’éloignerait de la victoire. D’autres favoris ont été abandonnés. C’est ça le danger », dit-il. Perruche.

Ennemis ou alliés

Pour l’instant, le Émirats il n’a pas échoué. À un certain moment, d’autres escouades, lisez Ineos ou alors Géant, Même le Movistar, ils peuvent devenir des alliés pour contrôler la course pour gagner ou conserver des positions au classement général. “Avec la folie de la course, voyons si un cycliste de ceux qui partent de la dixième position en arrière se faufile dans une large échappée. Pour le moment, son équipe ne l’a pas déçu”, dit-il. Oscar Pereiro, vainqueur en 2006.

Joseba Beloki, avec trois podiums en ParisIl pense que seule une catastrophe lui ôtera son triomphe. “Je suis convaincu qu’il redonnera du temps à tout le monde sur la montagne mais il n’est pas exempt d’un marasme physique. Peut-être que Carapaz l’attaquera ? Pour l’instant, ceux qui se battent pour le podium détournent le regard quand Pogacar demarra. »

À Fernando Escartin, qui était troisième il y a 22 ans, s’intéresse davantage à la réponse des Émirats à des moments clés que le comportement de Pogacar. “La domination qu’il a exercée dans la course est très grande. Nous sommes face à un grand champion qui marquera une époque. Mais il doit prendre soin de lui, notamment dans les étapes de moyenne montagne et éviter que l’équipe ne lui fasse de l’eau.” Aujourd’hui, par exemple, une étape l’attend appelée à trancher avec une évasion à Valence.