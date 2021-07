Pogacar place un tapis jaune dans le Tour

14/07/2021 à 19:52 CEST

Il arriva et se jeta sur l’asphalte escarpé du sommet du Portet, celui qu’il avait vaincu vêtu de jaune. Là-haut, oui, où il fait toujours froid, où souffle le vent des Pyrénées qui vous coupe le visage et le souffle. Tadej Pogacar ne s’est pas présenté seul comme l’ont fait les grands héros depuis l’époque de Fausto Coppi et Louison Bobet. Mais quelle différence cela a-t-il fait parce que ce phénomène slovène de 22 ans a posé un tapis jaune sur l’asphalte du Tour de circuler comme une star du cyclisme sur les Champs Elysées à Paris.

Bernard Hinault ils sont aussi venus seuls, comme Merckx, tandis que Miguel Indurain, le champion le plus généreux de tous les temps, il a laissé les autres gagner ; il ne voulait que la plus grosse part du gâteau et laissait ses rivaux devenir de petits gloutons pour sa santé. Santé, comme disent les Français.

Pogacar est aujourd’hui devenu beaucoup plus un leader, beaucoup plus intraitable, beaucoup plus mature, bien qu’il n’ait que 22 ans, lorsqu’il a remporté sa première étape du Tour vêtu de jaune et aussi de blanc, en tant que meilleur jeune homme, bien que le deuxième au général, le deuxième plus fort, Jonas Vingegaard, ait emprunté le vêtement. Et ne faites pas confiance aux hollandais Wout Poels, leader de la montagne, car Pogacar l’a mis à 11 points et avec le Tourmalet et Luz Ardiden, aujourd’hui en vue, peut-être même, presque par accident, il enfilera le maillot à pois de meilleur grimpeur de la course.

Mais c’est que Pogacar est le meilleur en tout, en tant que contre-la-montre et même en tant que stratège. “J’ai dit à Vingegaard que je ne faisais pas confiance à Carapaz.” Vingegaard et Carapaz ont été les seuls à répondre aux deux demarrajes brutaux avec lesquels Pogacar a détruit l’étape à 8 kilomètres du haut du Portet. Deux accélérations inhumaines qui ont coupé le reste des cyclistes qui résistaient encore à la poussée d’un Emirates qui protégeait magnifiquement Pogacar. « Les autres jours, nous ne pouvions pas contrôler les fuites, mais cette fois, nous voulions nous battre pour la victoire d’étape. Mes coéquipiers étaient magnifiques. Je voulais gagner du temps mais au final, voyant que je n’y arriverais pas, je me suis concentré sur gagner la scène et le faire vêtu de jaune, c’est incroyable.”

Pogacar était content. Tout le monde au Portet était radieux en voyant son exposition, car ce coureur doit être aimé, protégé et apprécier le vélo quel que soit le regard porté sur son lieu de naissance. Pogacar est le cycliste qui a déjà commencé à marquer une époque.

Huit kilomètres ont fait en compagnie de Vingegaard et Carapaz. Pogacar a demandé du soulagement, car il n’est pas stupide, il ne manquerait que cela. Il savait que si seulement il était épuisé à la fin, peu importe à quel point le pull jaune est serré, il finirait par fondre. Seul le coureur danois, lorsque Pogacar lui fit signe de passer, lui obéit. Carapaz était seul, connaissant sa touche de vitesse à la ligne d’arrivée.

Et ce Pogacar le savait. C’est pourquoi il n’a pas été surpris que le coureur équatorien d’Ineos l’attaque à 1200 mètres de la ligne d’arrivée. Laisser mentir, c’était impossible. Pogacar, intelligent, change de rôle et imite ce que Carapaz avait fait jusque-là: il s’est placé à son volant, a cherché si Vingegaard s’est connecté, comme c’est arrivé, et à la fin, quand il a de nouveau accéléré en pédalant, aussi fort ou plus qu’il ne l’avait fait 8 kilomètres auparavant, alors oui, alors Pogacar est resté seul pour profitez de quelques secondes de votre première victoire jaune.

Il lui reste quatre étapes : demain, l’important adieu aux Pyrénées, une journée de détente, si le vent ne gêne pas, sur le chemin de Bordeaux, et le contre-la-montre final samedi, où il pointe comme le principal favori de la victoire, avant la marche triomphale dans la grande avenue de Paris.

Si Pogacar regarde le général, si tout le monde le regarde, cela fait peur aux différences qu’il a. Le deuxième est à plus de cinq minutes, le cinquième à plus de sept, le dixième à plus de 12 et le 18 classé, le Colombien Sergio Higuita, à une heure. Et il est tellement cool.