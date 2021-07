Pogacar pour l’or avec Valverde en chasse

20/07/2021 à 14h37 CEST

Cyclisme sur route aux Jeux olympiques de Tokyo 2020

Encore les braises du Tour 2021 refroidissent et le grand événement olympique est ici. Il est vrai que le sport du deux roues n’est peut-être pas le trophée le plus prestigieux, mais c’est toujours agréable de se battre et de gagner des jeux. Et bien sûr, le favori est le tyran slovène Tadej pogacar.

Il vient de prendre le gala avec une suffisance effrayante et, bien qu’à Tokyo, il y aura une carrière totalement différente, votre quota pour obtenir l’or est le plus bas. Ce qui gagne est payé à [4.33]. Si ce sur quoi nous parions, c’est qu’un métal sera accroché, c’est pour [1.73].

D’autres grands couloirs apparaissent derrière comme le belge Wout Van Aert ou le également slovène Primo Roglic, dont les quotas auxquels ils montent sur le podium sont de [2.3]. Remco Evenpoel se négocie également bas à [2.88]. Cependant, tous les regards espagnols sont rivés sur un homme de 41 ans qui tentera l’un de ses plus grands exploits. Alejandro Valverde veut une médaille à Tokyo 2020.

“Je vais à Tokyo avec de la morale, bien sûr. Et je sais déjà que ce n’est pas une ruée vers le village, qu’est-ce qu’un jeux olympiques, mais je ne pense pas que je dois obtenir une médaille, oui ou oui. Si je l’obtiens, très bien, mais ce sera très difficile. Que tout le monde sache bien que je vais tout donner, bien sûr, mais je ne vais pas y aller avec plus de pression que je ne le devrais », a déclaré Valverde avant de se rendre à Tokyo 2020.

Et est-ce que le Murcien ne fait pas partie des cinq favoris à la médaille, mais le sixième apparaît en discorde. Attention, car il arrive avec envie et l’expérience dans des compétitions aussi exigeantes est aussi voire plus importante que d’autres qualités. Qu’un métal soit accroché est payé à [4].