Pogacar s’engage auprès d’Emirates jusqu’en 2027

30/07/2021 à 10h38 CEST

Le cyclisme est différent du football à bien des égards et l’un d’eux est que les coureurs ne signent généralement pas de longs contrats avec leurs équipes, d’autant plus que les équipes, contrairement aux clubs de football, dépendent de sponsors, des marques qui ne s’engagent généralement pas au-delà du minimum requis par le Union Cycliste Internationale (UCI), deux ans, quand ils décident de parier sur ce sport.

Pour cette raison, le renouvellement de Tadej Pogacar, 22 ans, jusqu’en 2027 avec l’équipe des Emirats Arabes Unis est une première pour le cyclisme.

L’équipe arabe a communiqué ce vendredi que Le double vainqueur du Tour a fait escale aux Emirats à son retour de Tokyo, où il a décroché la médaille de bronze dans l’épreuve cycliste sur route, pour rendre visite aux responsables du pays et de son équipe et signer le renouvellement de son contrat. avec un ensemble qu’il est arrivé en 2019 et où il restera, pour l’instant, jusqu’en 2027 alors qu’il a 29 ans et s’il poursuit la séquence démontrée il y a quelques semaines en France avec la possibilité d’une bonne collection de pulls jaunes.

Dans le même temps, cela confirme que l’équipe Emirates reste dans le peloton au moins jusqu’en décembre de la même année, dans un cyclisme professionnel dans lequel se trouve également une autre équipe pilotée par les “pétrodollars”, le Bahreïn de Mikel Landa et Pello Bilbao. .

“Cette équipe me va très bien et j’ai la chance de dire que j’ai non seulement trouvé des partenaires, mais aussi des amis.. Je suis excité pour les prochaines années et ce qui va arriver, j’espère plus de succès pour moi et pour l’équipe. J’espère que nous inciterons de nombreux enfants à faire du vélo », déclare Pogacar dans des communiqués diffusés par l’équipe.

Pogacar a déjà décidé de mettre un terme pratiquement à la saison 2021 sans engagement majeur désormais après avoir remporté le Tour et d’autres courses importantes comme le Liège-Bastogne-Liège et le Tirreno-Adriatico et étant, sans conteste, la nouvelle référence du cyclisme dans le monde.

L’UEA a également parié sur l’intégration dans le peloton de jeunes prometteurs, comme le cycliste alicantin Juan Ayuso, la grande promesse du cyclisme espagnol, qui fera sa première ce samedi au San Sebastián Classic dans ce qui sera sa première au Mondial Tournée à seulement 18 ans. Il coïncidera dans le test avec Egan Bernal et Mikel Landa, qui revient à la compétition après la grave chute du Giro, en route vers la Vuelta.