Pogacar sort le Tour du sommeil

12/07/2021 à 20h22 CEST

Tadej Pogacar dit qu’il n’a pas bien dormi depuis plusieurs jours et que ses bras et ses jambes sont brûlés par le soleil. Mais, sans aucun doute, dimanche soir, il a dû voir le mauvais temps de bonne humeur quand, comme le reste des coureurs retenus dans leurs chambres d’hôtel, il a été alerté par la terrible tornade qui a frappé Andorre en quelques minutes. Les parasols des terrasses où dînait la moitié du Tour s’envolèrent et les branches des arbres tombèrent à terre, rongées par le vent.

Et c’est que l’été sur le Tour a duré juste assez pour que Pogacar doive mettre une protection solaire sur ses extrémités et pas le temps de vérifier que les températures élevées déforment votre corps. Comme si le mois de juillet était passé, le mauvais temps et la pluie s’annonçaient à nouveau pour les trois rendez-vous consécutifs dans les Pyrénées avec les deux arrivées en altitude dans le Portet et à Luz Ardiden. En effet, il n’y avait pas d’arrivée considérée comme la dernière pente du Mur de Bretagne (dans la deuxième étape) puisque le sommet de Tignes était à un kilomètre de l’arrivée et le reste des étapes de montagne se terminait en plaine.

« Je suis fatigué et je ne dors pas bien depuis quelques jours, mais les choses se passent bien pour moi & rdquor;. Et quel coureur n’est pas fatigué alors qu’il ne reste que six étapes pour terminer le Tour ? Pogacar, peut-être, est le moins épuisé de tous au point qu’avec cinq minutes de revenu au classement général, il est présumé être un défi pratiquement impossible de lui arracher le maillot jaune.

Telle est leur domination que l’équipe la plus puissante de ce Tour, qui n’est pas les Emirats de Pogacar mais les Ineos de Richard Carapaz, ne regarde désormais que le podium à Paris. « Pogacar ne perd pas de temps et il se débrouille très bien, donc notre objectif est de porter Carapaz sur le podium. Lorsque le leader est le plus fort de la course, vous avez cinq minutes d’avance donc il vaut mieux chercher le podium & rdquor ;. C’est ainsi que Richie Porte, troisième du Tour 2020, l’a clairement résumé hier, et qui a profité de la journée de repos andorrane pour préciser les intentions de son équipe.

Cependant, Ineos n’est pas la seule équipe à viser un podium sur les Champs-Élysées où seuls trois coureurs peuvent tenir. C’est le défi du Jumbo de Jonas Vingegaard (dont le nom doit être prononcé comme “Vingego”), sans toutefois renoncer à des victoires d’étape avec d’autres coureurs, ou des escouades totalement tournées vers cet objectif comme l’EF de Rigo Urán, qui dimanche pour Il a essayé un demarraje pour la première fois, et même Movistar avec Enric Mas. “Ce n’est qu’à une minute et demie, donc avec deux étapes de grande difficulté, nous devons essayer de le faire monter sur le podium”, a souligné Alejandro Valverde.

Le cycliste murcien arrivera à Paris, même si ce n’est peut-être pas le plus indiqué dans son prochain plan, qui n’est autre que celui de diriger l’équipe espagnole aux Jeux de Tokyo. Mais vous savez, le « Bala » où vous vous sentez le plus à l’aise, lorsque vous êtes en pleine forme, comme cela semble se produire maintenant, est la compétition et non l’entraînement. Et cette décision de Valverde profite extraordinairement à Mas, bien qu’il sache que pour atteindre la surface parisienne, de nombreux coureurs doivent échouer, peut-être trop, et il doit être dans une forme beaucoup plus puissante qu’il n’a montré jusqu’à présent.

Pour toutes ces raisons et même si vous ne dormez pas comme vous le souhaiteriez, Pogacar est celui qui peut s’allonger plus sereinement dans le lit de tous les coureurs du Tour.