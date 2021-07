Pogacar souffre à la bataille du Ventoux

07/07/2021 à 19:33 CEST

Personne ne ralentit dans une descente. Miguel Induráin ne l’a pas fait dans la descente du Tourmalet en 1993 lorsque Tony Rominger lui a échappé et Tadej Pogacar ne le fait pas, chassant et capturant Jonas Vingegaard, un Danois qui a succédé à Primoz Roglic dans le Jumbo. Ils sautent tous dedans comme s’ils étaient fous, comme s’ils se moquaient de vivre. Le Ventoux devient une montagne cruelle à gravir et sauvage à descendre.

Certains dépassent les 100 kilomètres à l’heure. Avec les freins à disque, ils se sentent plus en sécurité, bien que lorsqu’on demande à Induráin à quel point ils auraient bien réussi il y a 28 ans, il a répondu qu’il s’en serait moqué car il a à peine freiné en descendant. Pogacar, cependant, se dépêche dans les virages et utilise les leviers de frein pour ralentir le moins possible car dans le dernier kilomètre de la deuxième montée vers le Ventoux le Danois s’est échappé. «Il allait très fort et je ne pouvais pas le suivre. C’était une journée très chaude, mais j’ai sauvé la situation», avoue le maillot jaune relevé au but de Malaucène, au pied du Géant de Provence, qui a failli enterrer Enric Mas lorsque le Majorquin a renoncé à deux kilomètres du sommet, pour livrer plus d’une minute et augmenter la hauteur des marches monter sur le podium à Paris.

Le leader est humain

Pogacar est humain, comme l’était Induráin lorsqu’il a cédé face à un Letton déchaîné nommé Piotr Ugrumov lors de la montée du Giro en 1993 vers Oropa, qu’il a remportée. Pogacar abandonne Vingegaard et franchit la bannière du Ventoux 38 secondes après le coureur danois pour se lancer à sa place dans une descente qu’il exécute à une vitesse folle et presque toujours au volant de Rigo Urán, qui pour une fois – ne le fait jamais monter – prend les rênes de la course. Mais le jeune cycliste slovène déclenche une certaine alarme car il montre ce qu’il ne cache pas et ce que tout le monde sait déjà. La chaleur ne va pas avec lui. Il préfère l’automne breton pour entamer le Tour et l’hiver des Alpes pour le bouleverser.

Le Tour sue, les assistantes sortent les chaussettes qu’elles ont achetées dans les magasins du centre commercial. Des bas de jambe qui coupent et s’attachent pour placer de la glace à l’intérieur qui fond ensuite lentement sur le dos ou le cou des coureurs. L’été est arrivé sans prévenir. Seules les cigales qui chantent en Provence comme elles ne le font nulle part ailleurs annoncent le changement de température, brusque, comme ce Tour qui domine Pogacar de façon écrasante, même si le chatouillement est recherché, même s’il arrive avec le pull jaune mouillé de l’effort et plus de chaleur est attendue dans les Pyrénées, à partir de dimanche.

Il n’est pas contrarié par Vingegaard, son aîné de deux ans seulement et qui présentait déjà les lettres de noblesse d’un bon coureur quand en avril, itzulia a terminé en deuxième position et parce que Roglic, vainqueur et partenaire, l’a arrêté pour qu’il soit à ses côtés. Et presque sur la ligne d’arrivée Pogacar le capture pour que le Danois n’ajoute pas une seconde de gloire.Incroyable la tactique d’Ineos. Cherchiez-vous une attaque de Richard Carapaz qui n’a jamais eu lieu ? Travaillaient-ils comme des grégaires de Pogacar et faisaient-ils le travail que les Émirats peuvent difficilement faire ? Ils ont passé toute la scène à tirer pour que l’offensive du coureur équatorien n’a jamais eu lieu et tout ce qu’ils ont fait a été de couper la digestion de Mas, ce qui n’était probablement pas le but.

Le bon sens du Jumbo

Le plus sensé Jumbo a tenté le double prix : là la victoire d’étape avec un spectaculaire Wout van Aert, un coureur formidable, et serrer les écrous de Pogacar avec le cycliste qu’ils ont présenté à la société du Tour. Et il a failli remporter le double prix, car le champion belge est monté sur scène mais L’offensive de Vingegaard a barré les numéros de billets porte-bonheur mais il n’a même pas chanté une ligne.

Van Aert est ce qui se rapproche le plus de Mathieu van der Poel (ou on pourrait presque dire que le petit-fils de Poulidor est ce qui se rapproche le plus du cycliste belge tant il roule) car c’est un coureur au noir : il se démarque dans la boue du cyclo -cross où il a été champion du monde, voler dans les contre-la-montre (il est actuellement vice-champion du monde), sprinter comme le meilleur des sprinteurs et remporter des classiques comme le Milan-San Remo, les Strade Bianche ou l’Amstel Gold Race. Et même quand il le veut, comme hier au Ventoux, il se présente comme un grimpeur parfait et sensationnel.