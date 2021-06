Pogba dément les tensions entre Giroud et Mbappé

in

10/06/2021 à 19:43 CEST

L’un des footballeurs les plus importants de France est Paul Pogba. Le milieu de terrain a passé en revue devant la presse les défis des champions du monde en Championnat d’Europe, leur avenir à Manchester United et les prétendues tensions entre Olivier Giroud Oui Kylian Mbappé.

“(Rires) Les seules tensions qui existent sont dans le dos et les jambes. Les masseurs sont là pour nous faire un massage et enlever toutes les tensions. Il n’y a rien. Il y a toujours une excellente ambiance avec tout le monde”, a déclaré le médium. , 28 ans.

Après le match amical du 8 juin, victoire 3-0 de la France contre la Bulgarie, Giroud Il a précisé à une question d’un journaliste qu’il était resté discret pendant une bonne partie de la rencontre car “il n’avait pas reçu les laissez-passer malgré son décochage”.

L’attaquant de Chelsea n’a mentionné à aucun moment Mbappé, mais l’attaquant du PSG a tenu pour acquis et a montré sa colère, comme le rapporte ce jeudi L’Équipe.

“Il n’y a rien. En tout cas, devant moi, rien. Peut-être y a-t-il eu une mauvaise transmission de l’information. Tous les Français savent Kylian, toutes ses qualités, il fait des choses extraordinaires pour son âge. Je n’ai rien vu, je n’ai rien remarqué. Je ne ressens pas de tension, ce qu’il y a, ce sont des sourires, de la musique et des massages”, a-t-il conclu.

Un an après la fin de son contrat à Manchester United, Pogba a été interrogé sur un éventuel intérêt du PSG à le signer.

“Il me reste un an de contrat, tout le monde le sait. Je n’ai pas encore eu de proposition concrète (à renouveler). Nous avons terminé la saison, nous avons eu la finale de la Ligue Europa (perdue contre Villarreal) puis les vacances. l’entraîneurOle Gunnar Solskjaer), “il a dit.

Le milieu de terrain a assuré que son avenir était désormais le Championnat d’Europe, qui débute pour la France dans cinq jours contre l’Allemagne. “L’Australie n’est pas notre tour (leur premier rival lors de la Coupe du monde 2018), nous avons commencé fort et nous allons préparer ce match qui est l’un des plus gros”, a-t-il supposé.

Le joueur a précisé que le fait de partir comme l’un des grands favoris ne leur « monterait pas à la tête » et a certifié qu’il affrontait le tournoi avec « une bonne mentalité ».

Il a également pensé à la différence d’avoir une avance avec Giroud ou avec Karim Benzema. “Ce sont certainement deux styles différents, avec des qualités différentes qui sortent de l’ordinaire.”

Il a indiqué qu’avec Giroud peut être joué en fonction de sa capacité à tenir le ballon et de son bon jeu de passes, tout en Benzema il n’y a plus de traitement de la balle et de profondeur.