Pogba, deux mois ‘KO’

09/11/2021 à 18:02 CET

A la situation sportive qu’il vit avec Manchester United, il doit désormais ajouter une nouvelle blessure qui le laissera deux mois en cale sèche. Le 2021 de Paul Pogba n’est pas exactement un lit de roses. la gaule il s’est blessé hier à l’entraînement avec sa sélection et, après les tests effectués et selon l’Équipe, il a une déchirure musculaire au quadriceps de la jambe droite.

Ainsi, Deschamps l’a déjà libéré de sa concentration, a fait appel à Veretout et le joueur devra retourner en Angleterre pour entamer le processus de récupération avec Manchester United. Le Français devient donc un autre revers pour Ole Gunnar Solskjaer. Si le Norvégien ne passe pas son meilleur moment sur le banc des « diables rouges », la blessure de Pogba aggrave encore la crise.

Bien sûr, ni le Français n’avait donné d’échantillons tant sa perte est si sensible. Fred et McTominay lui avaient volé des minutes en début de saison. Depuis l’arrivée de Bruno Fernandes à Old Trafford, le milieu de terrain français est passé au second plan en termes d’importance.