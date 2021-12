Pogba épaulé par le géant européen alors que les options tombent pour la star de Man Utd

Paul Pogba a été mis à l’écart par un autre géant européen alors que les options de la star de Manchester United diminuent, selon un rapport.

Pogba et son célèbre agent Mino Raiola sont actuellement en pourparlers avec les clubs à l’approche de la fenêtre de transfert de janvier. Après le début de l’année, le joueur de 28 ans peut signer un accord de pré-contrat en tant que son diables Rouges contrat expire l’été prochain.

Le Real Madrid a déjà se serait retiré de la course. Ils ne pensent apparemment pas que l’international français s’intégrerait dans leur équipe.

Et maintenant, leurs rivaux de la Liga, Barcelone, ont également refusé l’opportunité de le signer gratuitement.

C’est selon Sport. Ils affirment que Raiola s’est entretenu mardi avec le président du club espagnol, Joan Laporta, lors de la cérémonie de remise des prix Golden Boy et Golden Woman.

Parmi les sujets de discussion figuraient les clients de l’agent, dont Pogba.

Et lorsque son nom est apparu, Laporta aurait dit à Raiola qu’il n’était pas recherché au Camp Nou.

Comme les vrais patrons, le chef du Barça ne pense pas que Pogba conviendrait à leur système actuel. Le nouveau patron Xavi a une identité claire.

Cela inclut l’utilisation de joueurs de milieu de terrain plus petits et plus techniques, comme il l’était à l’époque. Pogba ne convient pas à ce moule.

Il a une capacité technique importante. Mais tirer le meilleur parti de son cadre de 6’2″ est aussi une grande partie de son jeu.

Non seulement cela joue-t-il dans la décision du Barça, mais l’attitude de Pogba est également un facteur d’influence. Ses problèmes à United au cours des dernières années ont soulevé des points d’interrogation.

Dans l’ensemble, il ressemble à un achat imprudent. Avec les adversaires d’El Clasico peu susceptibles de le signer, Pogba semble maintenant se retrouver avec le PSG et la Juventus comme destinations potentielles.

Pogba sorti, Vlahovic entré ?

Pendant ce temps, United, ainsi qu’Arsenal et Tottenham, sont en état d’alerte élevé après que Dusan Vlahovic a rejeté une « offre record » de rester à la Fiorentina, selon un rapport.

Le Serbe, 21 ans, est en passe de devenir l’une des propriétés les plus en vue du football européen. Vlahovic a connu une saison décisive l’année dernière en marquant 21 buts en championnat pour la Fiorentina.

Prouvant qu’il n’est pas une merveille d’une saison, Vlahovic a porté son jeu à de plus hauts sommets ce trimestre.

Il opère à environ un but par match pour La Viola ce trimestre avec 17 buts en 18 matches. Ce type de retour est suffisant pour que l’élite européenne se lève et prenne note – et la bataille s’est intensifiée…

