Pogba est le héros de San Siro

18/03/2021 à 23:21 CET



Pogba il lui a fallu deux minutes pour être le héros. Un but du Français à San Siro a servi la place de Manchester United en quarts de finale de la Ligue Europa. Solskjaer s’est tourné vers son sauveur à la mi-temps, lorsque l’équipe n’a pas réussi à déranger Donnarumma et il a été blessé Rashford. Ce n’était pas la perspective la plus encourageante, mais le changement était parfait. Lors de son premier match après son retour de blessure, Pogba récupère une partie des bouleversements causés cette saison.

MILLE MUN AC Milan Donnarumma; Kalulu (Dalot, M.65), Kjaer, Tomori, Theo; Meite, Kessié, Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic (Brahim Díaz, M.72); Castillejo (Ibrahimovic, M.65). Manchester United Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; James, Bruno Fernandes, Rashford (Pogba, M.46); Greenwood. Arbitre Felix Byrch (Allemagne). TA: Kalulu (M.64), Dalot (M.77), Kjaer (M.80), Theo (M.90) / Shaw (M.90). Stade San Siro. Pas de spectateurs.

La victoire contre Milan justifie pour la énième fois la capacité de Solskjaer pour trouver des réponses aux pires problèmes. Le Norvégien a gagné dans bon nombre des scénarios les plus délicats: il a remporté la place en franchissant une impossible égalité de Ligue des champions au Parc des Princes, et a pris d’assaut San Siro quelques jours avant que son renouvellement avec United ne soit confirmé, bien avancé selon le média anglais .

Les Mancunianos devaient marquer des buts pour aspirer à la passe ronde, et le départ n’était pas bon. Un penalty protesté par James a été l’un des points forts de United, qui a eu la chance que Milan n’ait pas réussi. Pioli Il est parti sans attaquant, avec Ibrahimovic sur le banc, et la réalité est qu’ils manquaient de détermination face au but quand ils se tenaient devant. Henderson.

Le repos est venu, l’inconvénient de Rashford et l’entrée de Pogba. Le Français a agi comme un ailier improvisé, et a marqué presque lors de sa première intervention: une agitation dans la région de Milan, j’ai eu n’a pas réussi à dégager et personne ne savait quoi faire avec le ballon, jusqu’à ce que Pogba vu un espace dans le bâton court. Bien qu’il soit répertorié, il a atteint Donnarumma plus concentré sur le centre que sur le plan.

Pioli a réagi en entrant Brahim Díaz et Ibrahimovic. Le Suédois a eu son moment: une tête imposante qui a sauvé Henderson avec un arrêt supérieur. Une occasion avec laquelle les espoirs de Milan ont disparu et qui prolonge le chemin de United en Europe.