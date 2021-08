Pogba jouera avec la superstar française la saison prochaine après une énorme tournure dans la saga des contrats de Man Utd

in

Un rapport affirme que le milieu de terrain Paul Pogba n’a pas l’intention de signer un nouvel accord avec Manchester United et rejoindra plutôt le Real Madrid gratuitement l’été prochain.

Le joueur de 28 ans est maintenant entré dans les 12 derniers mois de son contrat avec Old Trafford. Il sera libre de parler aux clubs étrangers en janvier et a été lié au Paris Saint-Germain ainsi qu’à Los Blancos. L’arrivée de Lionel Messi au Parc des Princes semble avoir mis fin aux espoirs du PSG de le faire atterrir cet été.

United veut qu’il reste mais les pourparlers sur un nouvel accord sont au point mort. Les Diables rouges ont une relation tendue avec son agent Mino Raiola et l’impasse ne montre aucun signe de ralentissement.

Selon The Star, l’international français ne signera pas de nouveaux termes au Théâtre des Rêves. Il laissera son contrat se terminer et partira en tant qu’agent libre fin 2021-2022.

Cela ne conviendra pas à la hiérarchie de United car Pogba a encore une valeur de transfert importante. Les Parisiens seraient prêts à payer 45 millions de livres sterling pour l’ancien homme de la Juventus.

Mais United veut plus de 60 millions de livres sterling pour le vainqueur de la Coupe du monde. Cette avenue s’est fermée mais le Réel semble ouvert.

Faire atterrir un joueur de la qualité de Pogba pour rien sera considéré comme un énorme coup par les géants de la Liga.

Pogba, le début d’une nouvelle ère ‘Galatico’

Pogba est avec United depuis cinq ans lors d’un deuxième passage au club. Il y a eu des aperçus de sa meilleure forme mais trop souvent le Français a flatté pour tromper.

Il s’est brouillé avec l’ancien patron de United, Jose Mourinho, et il y avait des rumeurs selon lesquelles Ole Gunnar Solskjaer n’était pas un grand fan. Ses performances pour les Bleus ont été bien meilleures et plus cohérentes que lorsqu’il portait du rouge.

De nombreux experts pensent que les géants du nord-ouest se porteraient mieux sans lui. Et, si l’on en croit le rapport, cela pourrait bien arriver l’été prochain.

Mais ce n’est pas seulement Pogba que l’équipe de Bernabeu vise. Il fait partie d’une attaque à trois volets, avec la star du PSG Kylian Mbappé et celui du Borussia Dortmund Erling Haaland aussi sur le radar.

Le Real n’a pu effectuer aucun achat cet été en raison du plafond salarial de la Liga. Mais le rapport indique qu’ils feront plus que compenser lorsque la poussière retombera sur la nouvelle campagne.

Mbappe, 22 ans, sera également un agent libre si les géants de la Ligue 1 ne parviennent pas à le sécuriser à de nouvelles conditions au cours des neuf prochains mois. Cela signifierait aucun frais de transfert pour deux des meilleurs joueurs et de l’argent disponible pour acheter Haaland.

