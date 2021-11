Pogba ne parvient pas à trouver ses pieds et Alli tombe dans la hiérarchie

Les clubs de Premier League ont beaucoup de force en profondeur, mais pour certains joueurs, cela signifie une saison frustrante avec un temps de jeu limité.

Qu’ils soient assis en marge de la première équipe ou qu’ils aient du mal à impressionner, bon nombre de joueurs de Premier League ont besoin de changement en janvier.

Trois joueurs qui ont besoin d’un déménagement cet hiver EDGE : 5 joueurs qui ont besoin d’un prêt

Voici cinq joueurs qui ont besoin d’un mouvement pour pouvoir démarrer leur saison…

JESSE LINGARD

Jesse Lingard, de Manchester United, a été prêté à West Ham lors de la dernière campagne, marquant neuf buts et faisant cinq passes décisives en 16 apparitions.

Les rumeurs de l’été suggéraient que le jeune homme de 28 ans allait faire le transfert permanent vers l’est de Londres. Cependant, l’équipe de David Moyes n’a pas pu obtenir sa signature.

À 28 ans, Lingard a besoin d’un football régulier en première équipe, mais l’ancien joueur de Derby County n’a disputé que huit apparitions cette saison pour les Red Devils.

Et il a maintenant été rapporté que Manchester United est prêt à le vendre pour seulement 10 millions de livres sterling en janvier, bien qu’il ait demandé 25 millions de livres sterling pour le milieu de terrain de West Ham cet été.

Avec un prix réduit, les Hammers de haut vol de David Moyes pourraient bien vouloir voir Lingard revenir aux Irons pour renforcer leur équipe. Même s’il a marqué le vainqueur contre eux en septembre.

GETTY

Jesse Lingard et la signature estivale de United, Jayden Sancho, se sont retrouvés en disgrâce à United et pour l’Angleterre

FOLARIN BALOGUN

L’attaquant d’Arsenal Folarin Balogun a signé un nouveau contrat de quatre ans pour les Gunners en avril de cette année.

Cependant, la starlette a admis cette semaine qu’il serait prêt à être prêté pour pouvoir jouer régulièrement au football en équipe première.

« Je sens que je suis prêt pour un nouveau défi », a déclaré le joueur de 20 ans, « J’ai l’impression d’avoir joué au football pour les jeunes pendant un certain temps. J’ai marqué des buts à ce niveau et je me suis considérablement amélioré à ce niveau par rapport à maintenant.

« En même temps, je ne suis pas sûr de ce que pourrait être ce défi. Ce peut être un prêt, ou si j’ai besoin de moi à Arsenal, je suis là et le chef le sait aussi ».

Le diplômé de l’académie d’Arsenal a joué pour l’équipe du nord de Londres à trois reprises jusqu’à présent cette campagne, mais n’a pas réussi à marquer ou à avoir un impact considérable.

Et maintenant, des rapports ont révélé que le nouveau patron de Middlesbrough, Chris Wilder, faisait partie de ceux après le joueur anglais des moins de 21 ans, il est probable que Balogun jouera ailleurs pour obtenir de précieuses minutes dans le réservoir en janvier.

GETTY

Balogun a marqué 10 buts en Premier League 2 depuis qu’il a été retiré de la première équipe d’Arsenal en commençant le XI

PAUL POGBA

Depuis son carton rouge inutile contre Liverpool, Paul Pogba a été cité par les fans comme l’un des joueurs de Premier League qui a besoin d’un mouvement pour redémarrer son ancienne forme fine.

En fin de contrat en juin, le milieu de terrain de Manchester United n’a pas réussi à impressionner ces dernières semaines, n’ayant pas réussi à enregistrer une passe décisive pour les Red Devils depuis septembre.

Pour compliquer les choses pour le joueur de 28 ans, il s’est blessé à la cuisse lors de la première séance d’entraînement de France lundi, ce qui signifie qu’il pourrait être mis à l’écart jusqu’à dix semaines.

Le temps presse pour Pogba de prouver sa valeur pour un nouveau contrat à Old Trafford.

Et compte tenu des rumeurs entourant un retour à la Juventus, il est plus que probable que quitter Manchester dès janvier apportera la solution à Paul Pogba.

GETTY

Pogba a rejoint les Red Devils pour un record du monde de 89 millions de livres sterling, mais son club risque de le perdre gratuitement cet été

BILLY GILMOUR

Après une saison d’utilisation périodique sous Thomas Tuchel lors de la dernière campagne, Gilmour souhaitait avoir la chance de jouer au football en équipe première ailleurs pour poursuivre son développement.

Un transfert de prêt à Norwich, nouvellement promu, semblait à l’origine parfaitement adapté à Gilmour.

Cependant, les Canaries n’ont récolté que cinq points jusqu’à présent et ont subi plusieurs lourdes défaites, notamment une défaite 7-0 contre le club parent de Gilmour.

Pire encore pour le joueur de 20 ans, il n’a pas fait d’apparition depuis la défaite 3-1 contre Watford en septembre.

Cependant, une nouvelle ère sous la direction de l’ancien patron d’Aston Villa, Dean Smith, après le limogeage de Daniel Farke, pourrait bien donner à Gilmour l’opportunité qu’il recherchait.

GETTY

Billy Gilmour a impressionné lors de la victoire 2-0 de l’Écosse sur la Moldavie, laissant les fans se demander pourquoi il n’a pas rejoint l’équipe des Canaries

DELE ALLI

En octobre 2018, l’ancien favori des fans des Spurs, Dele Alli, a signé un nouveau contrat de six ans, le gardant au club jusqu’en 2024.

Le milieu de terrain offensif avait brillé pour Tottenham les saisons précédentes mais semble avoir perdu la main.

Sous Nuno Espirito Santo, Alli n’a inscrit qu’un seul but et aucune aide et s’est retrouvé sur le banc pour quatre des cinq derniers matchs de la ligue.

Tout comme Gilmour, Alli pourrait avoir l’occasion de travailler dur et de frapper le sol sous Conte.

Cependant, le joueur de 25 ans n’a pas joué une seule minute depuis que l’Italien a pris le relais.

Il est encore temps pour l’ex-MK Dons d’impressionner l’ancien patron de Chelsea, et la trêve internationale aura été vitale pour pouvoir prouver sa valeur.

Cependant, une sortie en janvier peut être plus que probable s’il ne le fait pas, une décision qui peut être la meilleure pour Alli et les Spurs.

GETTY

La prise de contrôle de Conte agit comme une dernière chance pour Dele Alli de prouver qu’il peut figurer dans le onze de départ des Spurs