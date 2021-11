Pogba nommé, avec l’impitoyable Man Utd prêt à éliminer cinq grands noms en janvier

Manchester United pourrait faire le ménage en janvier après qu’un rapport a révélé qu’ils écouteraient les offres de cinq stars de la première équipe, dont la signature du record du club, Paul Pogba.

La fenêtre estivale de Manchester United a été dominée par trois arrivées de haut niveau. Jadon Sancho, Raphael Varane et Cristiano Ronaldo ont tous signé pour donner à leur équipe une pincée ou de la poussière d’étoile.

Cependant, les transactions dans le sens opposé pour les stars établies étaient rares. En effet, seuls Sergio Romero et Daniel James ont quitté définitivement le club de ceux qui avaient déjà joué pour l’équipe senior.

Cependant, selon Football Insider, United pourrait rattraper considérablement le temps perdu en janvier.

Ils déclarent que cinq grands noms pourraient faire partie d’un exode alors que le club cherche à faire le ménage. Selon leurs propres termes, ils « prévoient d’écouter les offres » pour chacun des quintettes.

On aurait dit à chacune des stars « qu’elles peuvent partir soit en prêt, soit de manière permanente » – à condition bien sûr que des offres appropriées soient déposées.

Sur les cinq, le gardien Dean Henderson est celui qu’ils préféreraient apparemment garder dans leurs livres. Cela ferait donc d’une sortie de prêt sa seule option, et Newcastle a régulièrement été lié au bouchon.

Les quatre autres – Phil Jones, Donny Van de Beek, Paul Pogba et Jesse Lingard – seraient tous en vente.

Pogba et Lingard sont dans les dernières années de leur contrat à Old Trafford. Cela fait de la fenêtre hivernale la dernière occasion de récupérer des frais pour le talentueux duo de 28 ans. UNE Un rapport accablant du Telegraph concernant la gestion de Lingard par United a alimenté les incendies de sortie à son égard.

L’inclusion de Van de Beek sur la liste est quelque peu surprenante. Alors que le Néerlandais a rarement figuré sous Solskjaer, il a encore près de quatre ans plus une option pour 12 mois supplémentaires sur son contrat. Et si Pogba partait, United risquerait d’être pris de court au milieu de terrain central si Van de Beek partait aussi.

Jones, quant à lui, a joué pour les moins de 23 ans du club en Premier League 2 cette saison. Le demi-centre vétéran revient lentement d’une mise à pied pour blessure de 20 mois.

Le passage de Solskjaer à une ligne de fond à trois a suggéré que Jones pourrait avoir un rôle à jouer dans la première équipe en tant que joueur de profondeur. Mais si ce système est abandonné, les chances de Jones d’atteindre une action régulière à Old Trafford s’effondreront.

Newcastle avait noué des liens avec le joueur de 29 ans au cours de l’été. Bien qu’étant donné leur récente injection d’argent, ils pourraient maintenant envisager des options plus médiatisées.

Lingard à West Ham prend rapidement de l’ampleur

Pendant ce temps, l’insistance de David Moyes sur le fait que West Ham a « déménagé » de Jesse Lingard peut être un simple écran de fumée après qu’un rapport a insisté sur le fait qu’un accord pour l’ailier de Manchester United est vraiment en cours.

Et les commentaires de Moyes vendredi suggéraient que les Hammers ne seraient impliqués dans aucune course aux transferts.

« C’est un joueur de Manchester United et je ne vais pas parler des joueurs d’autres clubs. Nous avons apprécié d’avoir Jesse et il a apporté une grande contribution à l’équipe, mais nous avons évolué », a-t-il déclaré via football.london.

Cependant, un rapport du Sun a suggéré que les commentaires des Écossais masquaient les véritables intentions de West Ham.

Ils déclarent que Lingard « semble être en route pour West Ham au cours de la nouvelle année ». Au programme, un transfert de « 10 millions de livres sterling ». Compte tenu de sa forme pétillante la saison dernière, une somme aussi modique représenterait une aubaine pour les Londoniens.

L’affirmation que le joueur lui-même s’est mobilisée pour conduire le mouvement ajoute encore plus de poids à l’histoire. Lingard aurait « déjà commencé à prendre des dispositions personnelles pour son retour permanent » à West Ham.

Lingard a ensuite attisé les incendies en republiant une vidéo de lui marquant pour West Ham sur son histoire Instagram.

