Pogba semble pointer du doigt Solskjaer dans une diatribe contre ses coéquipiers de Man Utd

Paul Pogba suggère que Manchester United a besoin d’un changement urgent, insistant sur le fait que les problèmes qui les ont vus s’effondrer lors de leur défaite 4-2 contre Leicester samedi sont un facteur depuis « longtemps ».

United a subi une terrible défaite au King Power Stadium dans un match qu’ils « méritaient de perdre », selon l’international français. Les Red Devils n’ont remporté que deux de leurs sept derniers matchs, avec Liverpool, Tottenham et Manchester City à venir lors de leurs trois prochaines sorties en Premier League.

Après la défaite de samedi contre les Renards, Pogba était brutalement honnête dans sa critique. Il insiste sur le fait que United n’a pas appris de ses erreurs, tout en semblant également critiquer Ole Gunnar Solskjaer lorsqu’il parle de la mentalité et de la tactique de l’équipe.

« Nous méritions de perdre », a déclaré Pogba à BBC Sport.

« Pour être honnête, nous avons ce genre de matchs depuis longtemps.

« On n’a pas trouvé le problème, en encaissant des buts faciles, des buts stupides. Les joueurs doivent être plus matures, jouer avec plus d’expérience et d’arrogance dans le bon sens. Nous devons trouver quelque chose, nous devons changer.

« Nous devons trouver la bonne mentalité et la bonne tactique. Tenez-vous-en et résolvez le problème.

Solskjaer n’est pas d’accord avec Pogba

Répondant aux commentaires de Pogba, Solskjaer a admis que son équipe ne méritait rien contre Leicester. Cependant, il était mécontent du manque de concentration de son équipe, plutôt que d’un manque de maturité.

« Nous ne méritions pas de points aujourd’hui », a déclaré le patron de United.

«Nous avons bien commencé, Mason marque, montre ses qualités et puis pendant un petit moment, vous pensez que nous pouvons peut-être obtenir le deuxième, puis nous leur offrons le premier but.

« Maturité? Je ne dirais pas la maturité. Je dirais la concentration dans les moments clés.

«Vous savez, deux buts sur coup de pied arrêté, un but 10 secondes après l’égalisation, cela ne devrait pas arriver, et bien sûr le premier but que nous leur offrons celui-là.

« Tous les buts ont été décevants dans la façon dont nous les avons concédés. »

