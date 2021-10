Pogba : « Tu dois changer quelque chose »

16/10/2021 à 20:46 CEST

Paul Pogba, milieu de terrain de Manchester United, a assuré qu’ils méritaient de perdre contre Leicester City et qu’ils devaient changer quelque chose pour que la dynamique de l’équipe s’améliore.

Les ‘Red Devils’ sont tombés contre Leicester 4-2 dans un mauvais match de la Ole Gunnar Solskjaer, qui ajoutent une seule victoire lors des cinq derniers matchs.

« Nous devons trouver la clé de ce qui se passe, car nous méritions de perdre. Nous devons changer quelque chose. Je ne sais pas si c’est la mentalité des joueurs. Je ne sais pas ce que c’est, mais c’est frustrant, » a déclaré le Français à la BBC.

« Si nous voulons gagner le championnat, ce sont les matchs qu’il faut gagner, même s’ils sont très difficiles. Nous devons trouver la mentalité et la stratégie pour gagner. Pour être honnête, nous avons eu des matchs comme ceux-ci pendant un longtemps et nous n’avons pas trouvé le problème. Nous encaissons des buts très faciles et très bêtes », a-t-il ajouté. Pogba.