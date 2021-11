Pogba veut dépasser Ronaldo en tant que joueur le mieux payé de la Premier League, Barcelone regarde Sterling, Werner et Messi reviennent, Newcastle considère Ramsey et Trippier, Liverpool regarde l’alternative de Bellingham

La fenêtre de transfert de janvier approche à grands pas et les clubs de Premier League sont occupés à préparer leurs plans pour passer cet hiver.

Il reste un peu moins de deux mois avant l’ouverture du marché de janvier et avec des équipes réfléchissant à la façon dont elles ont lancé la campagne, il semble qu’un certain nombre d’entrées et de sorties soient déjà en cours.

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont tous deux effectué des transferts de choc cet été

Les joueurs feront également le point sur leur situation actuelle avec un manque de temps de jeu ou une reprise de forme les amenant peut-être à contacter leurs agents avant un éventuel déménagement.

Quelles sont les dernières rumeurs et gros titres ? talkSPORT.com jette un œil…

Paul Pogba

Le Français voudrait renouveler son contrat avec Manchester United.

Cependant, L’Equipe, via Metro, affirme que Pogba exige qu’il dépasse Cristiano Ronaldo pour devenir le joueur le mieux payé de la Premier League.

CR7 est actuellement le meilleur revenu après avoir signé un contrat de 480 000 par semaine à son retour à Old Trafford cet été.

Pendant ce temps, Pogba – qui sera agent libre à la fin de la saison – recherche une augmentation de son contrat de 290 000 £ par semaine.

Lionel Messi

Le sextuple vainqueur du Ballon d’Or pourrait être sur le point de revenir à Barcelone après avoir quitté les géants de la Liga il y a seulement trois mois, selon le Star.

Marca rapporte que Victor Fonte, qui est arrivé deuxième derrière Joan Laporta lors de l’élection présidentielle, implore le Barça de poursuivre le retour de Messi.

S’exprimant à la radio catalane, il a déclaré : « Son départ méritait d’être par la porte d’entrée.

« A partir de ce moment, le club devrait réfléchir à la façon dont Messi pourrait revenir à Barcelone en 2023. »

GETTY

Messi a eu un début de vie décevant au PSG Timo Werner

Barcelone se prépare à renforcer sa ligne avant en janvier avec une multitude d’options de Premier League qui seraient sur sa liste de souhaits.

Marca, via Mirror, affirme que la star de Manchester City Raheem Sterling, le vétéran de Man United Edinson Cavani et Timo Werner de Chelsea sont tous envisagés.

Le Barça a supervisé les départs estivaux de Messi et Antoine Griezmann tandis que les problèmes de santé de Sergio Aguero ont créé un rôle en première ligne du club.

Les Catalans donnent la priorité aux attaquants expérimentés qui sont actuellement en disgrâce dans leurs clubs respectifs de Premier League.

Barcelone fait partie des prétendants de Werner s’il décide de quitter Chelsea Aaron Ramsey

Everton et Newcastle seraient intéressés par la signature du milieu de terrain de la Juventus Aaron Ramsey.

Ramsey a eu du mal depuis son arrivée en Italie avec des informations selon lesquelles la Juve explore la possibilité de résilier son contrat.

Malgré ses problèmes de forme et de forme physique ces dernières années, il semble qu’il ne manquera pas de prétendants potentiels en Premier League.

But revendiqué Everton et Newcastle aiment l’ancienne star d’Arsenal, âgée de 30 ans.

Ramsey serait-il une bonne signature pour Newcastle ? Kieran Trippier

Newcastle aimerait également l’Atletico Madrid et l’arrière latéral anglais Kieran Trippier qui souhaite revenir en Premier League.

Trippier était lié à Manchester United au cours de l’été et maintenant le nouveau manager de Toon, Eddie Howe, le surveille, selon l’expert espagnol du football Guillem Balague.

Il a déclaré sur BBC Radio 5Live : « J’ai entendu de l’Atletico Madrid que Newcastle est vraiment intéressé à obtenir Trippier et qu’ils ont entamé des négociations avec son peuple. Je ne sais pas s’ils l’auront ou non.

Le Telegraph ajoute que Trippier est « très désireux » de retourner bientôt en Angleterre.

Trippier est sous contrat à Madrid jusqu’en juin 2023 et l’Atletico pourrait bien être tenté de l’encaisser prochainement.

.

Trippier était fortement lié à un retour en Premier League après avoir aidé l’Atletico Madrid à remporter le titre espagnol la saison dernière Frenkie de Jong

Le milieu de terrain néerlandais pourrait être utilisé dans le cadre d’un superbe accord d’échange de 60 millions de livres sterling avec Barcelone contre Raheem Sterling en disgrâce.

L’équipe catalane El Nacional affirme que Pep Guardiola est un grand admirateur de De Jong tandis que la star anglaise Sterling est une cible à long terme au Camp Nou.

Le rapport ajoute que l’ailier de City Sterling – qui n’a réussi que deux buts cette saison – serait un ajustement idéal dans leur système sous le nouveau patron Xavi.

Le joueur de 26 ans est évalué à environ 43 millions de livres sterling à l’Etihad, contre 60 millions de livres sterling au Barca pour De Jong, ce qui signifie qu’un accord d’échange plus 17 millions de livres sterling pourrait être envisagé.

Man City intensifie sa poursuite du milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong Phil Jones

Une multitude de clubs souhaitent prêter le défenseur de Manchester United et de l’Angleterre Phil Jones après son retour de blessure, rapporte le Sun.

Newcastle a rejoint Watford en tant que deux clubs de Premier League dans la course pour décrocher le défenseur central – qui n’a pas joué depuis janvier 2020.

Plusieurs équipes du championnat sont également enthousiastes, tout comme Wayne Rooney à Derby, mais les finances de Pride Park rendraient un accord difficile à conclure.

Jones a encore deux ans pour un contrat de 130 000 £ par semaine chez United.

.

Qui sait ce que l’avenir réserve à Jones Marc Overmars

Le directeur du football de l’Ajax a refusé la possibilité de rejoindre Newcastle, selon l’Athletic.

Le rapport ajoute que les géants néerlandais voulaient désespérément garder Overmars et que l’ancien ailier leur a donné un énorme coup de pouce en choisissant de rester.

Le joueur de 48 ans est très convoité comme l’un des principaux opérateurs du football depuis ses débuts à l’Ajax en 2012.

Il était lié à un poste similaire dans son ancien club Arsenal il y a deux ans, mais n’était pas encore convaincu de quitter les champions d’Eredivisie.

Overmars, qui est actuellement directeur du football à l’Ajax, a rejeté Newcastle Dusan Vlahovic

L’attaquant de la Fiorentina devrait refuser un transfert à Arsenal en janvier, selon le média italien Football Italia.

Le rapport ajoute que le Serbe de 21 ans attend d’autres offres et rejoindra donc Manuel Locatelli et Joaquin Correa pour snober les Gunners.

L’équipe de Mikel Arteta aurait conclu un accord de principe avec la Fiorentina sur un transfert de 68,5 millions de livres sterling dans la fenêtre d’hiver.

Rex

Vlahovic a fait ses preuves en Italie et a été lié à un déménagement en Angleterre Mikel mérinos

Liverpool a identifié l’ancien milieu de terrain de Newcastle comme un transfert alternatif à Jude Bellingham.

Selon Fichajes.net, Jurgen Klopp s’intéresse au mérinos en raison de sa « polyvalence et de son physique dominant ».

Il est juste de dire que l’Espagnol a eu du mal à avoir un impact en Angleterre et après avoir navigué entre Osasuna, le Borussia Dortmund et Newcastle, il s’est retrouvé au stade Anoeta.

La cible principale des Reds au milieu de terrain reste Bellingham de Dortmund, mais l’international anglais pourrait s’avérer impossible à signer en raison de son prix.

. – .

Mikel Merino a traversé une période difficile à Newcastle, mais s’est réinventé en Espagne Marc-Andre ter Stegen

Newcastle a fait le Barcelone et le gardien allemand une priorité de transfert, selon le média espagnol El Nacional.

Ter Stegen a été considéré comme la première signature des Magpies avec Martin Dubravka et Karl Darlow, tous deux ne devraient pas être le numéro 1 à long terme du club.

Le président du camp de Nou, Joan Laporta, veut garder Ter Stegen, mais Newcastle est sur le point de donner au nouveau manager Eddie Howe un trésor de guerre important.

Le Toon serait disposé à offrir au Barca à court d’argent 55 millions d’euros (47 millions de livres sterling) pour le joueur de 29 ans – qui est sous contrat jusqu’en 2025.

. – .

Ter Stegen est avec Barcelone depuis 2014 Ruben Loftus-Cheek

Le patron de la Roma, Jose Mourinho, veut retrouver la star de Chelsea Loftus-Cheek à Roma, selon le média italien Corriere dello Sport.

Loftus-Cheek, 25 ans, a travaillé sous le Special One à Stamford Bridge qui a offert à l’international anglais ses débuts en Ligue des champions en 2014.

Mourinho aimerait également qu’une autre de ses anciennes stars, Harry Winks, le suive de Tottenham au Stadio Olimpico.

De plus, le manager portugais garde un œil sur la situation du contrat d’Antonio Rudiger après avoir tenté de le faire signer aux Spurs pendant son mandat.

.

Jose Mourinho veut retrouver Ruben Loftus-Cheek à Rome