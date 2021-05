POIDS PLUME AARON PEAK VS. AIDEN LEE AJOUTÉ AU BELLATOR PRINCIPAL 260

LOS ANGELES – BELLATOR MMA a confirmé mercredi que le classement des poids plumes n ° 6 Aaron Pico (7-3) a été ajouté à la carte principale du BELLATOR MMA 260: Lima vs. Amosov, le vendredi 11 juin, affrontera l’as du grip Aiden Lee (9-4) dans un combat de 145 livres. Le combat aura lieu au Mohegan Sun Arena à Uncasville, Connecticut et sera retransmis en direct sur SHOWTIME à partir de 21 h HE / 18 h HP.

Le BELLATOR 260 sera dirigé par le champion du monde des poids welters brésilien Douglas Lima (32-8), qui défendra son titre de 170 livres contre le numéro un invaincu Yaroslav Amosov (25-0).

Il s’agira du premier événement auquel participeront les fans de BELLATOR aux États-Unis depuis le 21 février 2020. Un nombre limité de billets sont maintenant disponibles avec des prix à partir de 60 $ et peuvent être achetés via Ticketmaster ou Bellator.com.

Aaron Pico a fait ses débuts professionnels en MMA en 2017 et a été considéré comme l’un des meilleurs espoirs des arts martiaux mixtes. Son expérience de la lutte comme l’un des meilleurs au monde le met en évidence en couplant ce vétéran avec une puissance vicieuse dans ses poings qui s’est affichée avec des victoires impressionnantes par KO gauche et droit. Le joueur de 24 ans a connu une croissance constante après chacun de ses combats dans la cage du BELLATOR et a actuellement une séquence de trois victoires consécutives.

Le Britannique Lee combattra sur le sol nord-américain pour la première fois de sa carrière et cherche sa troisième victoire consécutive dans la cage du BELLATOR. Le joueur de 26 ans est un spécialiste de la soumission et a remporté sa quatrième victoire en écrasant Damian Frankiewicz, puis a laissé Jeremy Petley sans réponse avec un impressionnant coup de pied au premier tour au premier tour de leur combat en septembre de l’année dernière.

De plus, il y aura un combat poids welter entre le vétéran BELLATOR Kyle Crutchmer (6-1) et la recrue promotionnelle Levan Chokheli (9-0) qui a été ajouté comme compétition préliminaire. Crutchmer s’entraîne à San Jose et faisait partie de l’équipe de lutte de l’Oklahoma State University, où il a été ajouté pour se démarquer en tant que membre de l’équipe collégiale du pays à deux reprises et a remporté la conférence Big 12 à deux reprises. Pour sa part, Chokheli cherche à garder sa marque intacte lors de ses débuts à BELLATOR. Le Géorgien de 24 ans affiche un taux d’achèvement impressionnant de 100%, car aucun de ses neuf combats n’a atteint la cloche finale.

Parmi les autres ajouts à la carte préliminaire, citons “Cuckoo” Lance Wright (5-1) qui fait ses débuts au BELLATOR après avoir impressionné au niveau régional aux États-Unis. Il combattra Taylor “Tumba” Johnson (6-2), un vétéran qui compte avec deux combats dans le Cage BELLATOR.

Tous les combats préliminaires débutent à 17h30 HE / 14h30 PT diffusés sur les chaînes YouTube BELLATOR MMA et SHOWTIME Sports et sur Pluto TV. Liste complète ci-dessous:

Carte principale BELLATOR MMA 260: Lima vs. Amosov

Vendredi 11 juin – En direct sur SHOWTIME

21 h HE / 18 h HP

Main Event World Welterweight Title: c-Douglas Lima (32-8) vs. # 1-Yaroslav Amosov (25-0)

Main Event de 175 livres de poids contractuel: Paul Daley (43-17-2) vs. Jason Jackson (14-4)

Combat poids plume: # 6-Aaron Pico (7-3) vs. Aiden Lee (9-4)

Combat poids welter: Demarques Jackson (11-5) vs. Mark Lemminger (11-3)

Panneau d’affichage préliminaire:

Chaîne YouTube BELLATOR MMA | Chaîne YouTube de SHOWTIME Sports | Pluto TV

17 h 30 HE / 14 h 30 HP

Combat poids welter: Kyle Crutchmer (6-1) vs. Levan Chokheli (9-0, 1 NC)

Combat poids plume: # 9-Tywan Claxton (6-2) vs. Justin Gonzales (11-0)

Combat léger: Nick Newell (16-3) vs. Bobby King (9-3)

Combat poids plume: Lucas Brennan (4-0) vs. Matthew Skibicki (4-3)

Combat poids plume: Amanda Bell (7-7) vs. Marina Mokhnatkina (4-2)

Combat léger et lourd: Alex Polizzi (7-1) vs. Gustavo Trujillo (3-1)

Combat de poids moyen: Taylor Johnson (6-2) vs. Lance Wright (5-1)