Poids, taille, portée, statistiques de carrière et plus avant le choc pour le titre Oleksandr Usyk

Anthony Joshua a connu des montagnes russes d’un an en 2019, mais sa victoire sur Kubrat Pulev en décembre 2020 lui a permis de conserver ses titres avec style avec un KO au neuvième tour.

Le champion olympique affrontera Oleksandr Usyk ce week-end au Tottenham Hotspur Stadium dans le combat très attendu pour le titre des poids lourds.

Joshua a une tâche difficile devant lui à Usyk

Le combat à venir a été présenté comme la tempête parfaite après qu’Usyk a demandé à la WBO de devenir le challenger obligatoire après le passage de l’Ukrainien à la division des poids lourds en 2019.

Après que 2018 ait vu Usyk devenir le tout premier champion cruiserweight à quatre ceintures, il met en place le match alléchant entre deux champions.

La tristement célèbre victoire de Joshua en 2017 sur le légendaire Ukrainien Wladimir Klitschko l’a propulsé au rang de superstar, mais sa domination invaincue a pris fin aux mains du Mexicain Ruiz en 2019.

Cette défaite à New York a suscité de nombreuses critiques, mais il a répondu à tous ses sceptiques en remportant leur match revanche en Arabie saoudite de manière époustouflante en décembre 2019.

AJ s’est en outre racheté avec une énorme victoire sur Pulev à Wembley Arena en 2020 après que les restrictions COVID-19 aient retardé et reprogrammé le combat.

Il était prêt à affronter le grand rival britannique Tyson Fury, mais ce combat a été suspendu et maintenant tous les regards sont tournés vers Joshua contre Usyk.

Anthony Joshua : Débuts et contre qui il a combattu

Après sa superbe performance aux Jeux olympiques, Joshua est devenu pro un an plus tard et a fait ses débuts contre l’Italien Emanuele Leo à l’O2 Arena le 5 octobre 2013.

Il a remporté ce combat au premier tour, puis a remporté 13 autres victoires directes avant d’être testé pour la première fois par Dillian Whyte.

Leur combat, toujours à l’O2 Arena, a duré sept rounds avant que Joshua ne termine le travail avec un KO dévastateur.

Anthony Joshua célèbre sa victoire sur Alexander Povetkin

AJ est allé à l’expédition de Charles Martin dans les cinq minutes pour remporter le titre IBF, puis n’a fait qu’une bouchée de Dominic Breazeale et Eric Molina.

La victoire décisive de Joshua contre Klitschko peut ensuite, ajoutant les titres WBA et IBO à sa collection.

Il a ensuite défendu ses ceintures contre Carlos Takam, Joseph Parker et Alexander Povetkin.

Mais son bon travail a été défait de manière dramatique lorsqu’il a affronté Ruiz à New York, étant réprimandé quatre fois lors de ses débuts américains pour abandonner ses titres.

Six mois plus tard, les deux se sont à nouveau rencontrés, cette fois à Diriyah en Arabie saoudite.

AJ a organisé une masterclass de boxe pour dominer complètement Ruiz et récupérer ses ceintures du premier coup.

Il a remis ses titres en jeu en 2020 lorsqu’il a combattu Pulev et les risquera une fois de plus contre Usyk ce week-end.

Anthony Joshua et Wladimir Klitschko ont produit l’un des combats classiques des poids lourds en 2017 Anthony Joshua : victoires, défaites et record professionnel

Sur les 25 combats auxquels Joshua a été confronté, il en a remporté 24 avec cette défaite contre Ruiz.

Il a remporté 22 victoires par élimination directe, cinq au premier tour.

Anthony Joshua : Poids, taille et portée

Le poids de Joshua a varié au cours de sa carrière à ce jour et il a enregistré un poids léger de 109 kg pour son combat avec Pulev.

AJ est l’un des champions poids lourds les plus lourds de l’histoire du sport malgré son physique athlétique ayant déjà fait pencher la balance à 117 kg.

Le joueur de 31 ans, qui se bat dans une position orthodoxe, mesure 6 pieds 6 pouces (198 cm) et a une portée de 82 pouces (208 cm).

Andy Ruiz Jr a laissé tomber AJ quatre fois lors de sa victoire choc en 2019 Anthony Joshua: prochain combat et futurs adversaires

Joshua affrontera Usyk ce week-end avec 60 000 fans qui seront présents au Tottenham Hotspur Stadium.

AJ était censé affronter Fury deux fois dans un blockbuster britannique tous azimuts cette année, mais cela s’est depuis effondré et il pourrait maintenant dépasser le CV de Fury.

Les discussions sur les futurs adversaires auront lieu en fonction de l’issue de l’énorme affrontement Usyk.

Eddie Hearn a déclaré à talkSPORT en juillet : « Je pense qu’Usyk ne sera jamais un poids lourd à part entière – un vrai poids lourd en termes de taille.

«Mais ce qu’il aura toujours, c’est une énorme quantité de compétences.

«Il faut du temps aux gens pour devenir des poids lourds, alors dites-le de cette façon, cela aurait été un combat beaucoup plus facile pour AJ il y a un an et demi.

“Maintenant, Usyk a combattu un vrai concurrent poids lourd à Chisora, cela l’aidera en fait à commencer à comprendre ce qui doit être fait.

« Mais AJ est un autre genre de bête.

“Un bon gros gars bat toujours un bon petit gars, alors nous verrons.”

Anthony Joshua accélère les préparatifs pour un affrontement probable des poids lourds avec Oleksandr Usyk plus tard cette année