Poignardage à Manchester : présence policière importante après qu’un garçon de 17 ans ait été blessé à l’arrêt de tramway Victoria | Royaume-Uni | Nouvelles

Le garçon de 17 ans a été retrouvé à l’arrêt de tramway de la gare avec des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger, a indiqué la police. Un cordon est en place et il y a une forte présence policière pendant que l’enquête est menée.

Dans un communiqué, la police du Grand Manchester a déclaré: “Vers 21h08 le mercredi 2 juin, la police a été appelée pour un signalement d’un coup de couteau à l’arrêt de tramway de la gare Victoria.

“La police britannique des transports et la police du Grand Manchester se sont rendues sur place et ont établi qu’un homme de 17 ans avait été blessé au couteau. Ses blessures ne mettent pas sa vie en danger.

“Les agents restent actuellement sur les lieux et mènent des enquêtes supplémentaires.”

Des images partagées sur les réseaux sociaux montrent des agents debout à l’extérieur de la gare à l’intérieur du cordon.





Des images de la scène montrent également plusieurs voitures de police présentes sur les lieux.

Transport for Greater Manchester a annoncé sur son compte Twitter que Victoria Station Approach avait été fermée en raison d’un incident policier.

Il a ajouté: “Les services ont été détournés via Cheetham Hill Road et Trinity Way dans les deux sens.”

L’incident a également affecté les services Metrolink à la gare.