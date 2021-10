Poignardage à Norwich : plusieurs personnes blessées après un bain de sang dans un lotissement | Royaume-Uni | Nouvelles

Toutes les victimes ont été transportées d’urgence à l’hôpital universitaire de Norwich. Deux sont dans un état critique, tandis que les deux autres ont des « blessures graves, mais pas mortelles », a déclaré la police de Norfolk. La police a déclaré que des agents avaient été appelés à une adresse à Hemming Way peu après 17 heures ce soir (mercredi).

Un homme dans la vingtaine a été retrouvé à l’intérieur de la propriété avec des coups de couteau.

Un nouvel appel a été reçu juste après 17h15. Le service d’ambulance a signalé que trois hommes avaient été trouvés sur Marriott’s Way avec des coups de couteau.

La presse locale rapporte que la zone est désormais bloquée.

La police a déclaré que cinq hommes avaient été arrêtés en lien avec l’incident et qu’une enquête avait été ouverte car « des enquêtes sont en cours ».

Il a ajouté: « Un certain nombre de scellés ont été mis en place en lien avec l’incident et bien que les enquêtes en soient à leurs débuts, les agents traitent cela comme un incident isolé et ne pensent pas qu’il existe une menace plus large pour le public. »

Hemming Way est situé à la limite nord-ouest de la ville. Marriott’s Way est un sentier qui longe la rivière Wensum, à une courte distance du lotissement.

