Poignardage à Plymouth : Des policiers agressés à Princetown pendant leur service | Royaume-Uni | Nouvelles

L’attaque s’est produite vers 4 heures du matin alors que les officiers occupaient un emploi à Princetown, Plymouth. Des photos montrent les services d’urgence sur les lieux quelque temps plus tard alors que les agents enquêtent.

Un officier a été poignardé au bras tandis que l’autre a été attaqué à l’arrière de la tête, selon Plymouth Live.

Alison Hernandez, commissaire à la police et à la criminalité pour le Devon, les Cornouailles et les îles Scilly, a déclaré : « Mes pensées vont aux officiers blessés et à leurs familles et je leur souhaite un prompt rétablissement.

« Le niveau de crimes violents, y compris l’utilisation d’armes blanches, est une préoccupation nationale. Alors que la police de Devon et de Cornwall a le quatrième plus bas niveau d’incidents au couteau de 43 forces, chaque cas est un de trop.

« C’est pourquoi nous travaillons avec des partenaires de la région sur une nouvelle approche de prévention de la violence grave. Je salue également les propositions du gouvernement visant à augmenter les peines pour ceux qui agressent les travailleurs des services d’urgence par le biais du projet de loi sur la police, la criminalité, la détermination de la peine et les tribunaux. »

La police de Devon et de Cornwall a été contactée pour commentaires, mais on pense que les agents sont actuellement à l’hôpital Derriford de la ville.

On ne sait pas si quelqu’un a été arrêté en lien avec l’attaque.

L’enquête se poursuit.