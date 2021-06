Poignardage à West Ealing : un jeune de 19 ans transporté d’urgence à l’hôpital après une attaque au couteau à Londres | Royaume-Uni | Nouvelles

Les services d’urgence ont été appelés à Northfield Avenue, West Ealing, vers 17h20 hier. Des agents de la police métropolitaine et des ambulanciers paramédicaux du London Ambulance Service sont arrivés sur les lieux et ont trouvé l’adolescent blessé. Aucune arrestation n’a été effectuée et Northfield Avenue reste bouclée.

Dans un communiqué, le Met a confirmé que les blessures de l’adolescent ne mettaient pas sa vie en danger ou ne changeaient pas sa vie.

Ils ont déclaré: «La police a été appelée vers 17h19 le jeudi 3 juin pour un signalement d’un coup de couteau à Northfield Avenue, West Ealing.

« Des agents se sont rendus sur les lieux, ainsi que des collègues du London Ambulance Service.

«Un homme de 19 ans a été soigné sur les lieux avant d’être transporté à l’hôpital où sa blessure a été évaluée comme ne changeant pas sa vie et ne mettant pas sa vie en danger.

“Une scène de crime reste en place et les enquêtes se poursuivent.”

Toute personne ayant des informations est priée de contacter la police au 101, ou de tweeter @MetCC en fournissant la référence CAD 5730/03JUN.

Des informations peuvent également être fournies à Crimestoppers, de manière anonyme, en appelant le 0800 555 111.

